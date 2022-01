O audacioso plano da GM para superar Elon Musk

A multinacional americana General Motors está querendo tirar o atraso na corrida dos carros elétricos, e planeja ultrapassar a Tesla, montadora de elétricos do bilionário Elon Musk, até 2025. A fabricante anunciou recentemente um investimento de 6,6 bilhões de dólares em sua divisão de carros elétricos em uma de suas fábricas no estado de Michigan, nos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado da montadora, esse é o maior investimento já anunciado pela companhia para o desenvolvimento de carros elétricos. O aporte faz parte da estratégia da montadora de aumentar a sua capacidade de produção nos Estados Unidos para 1 milhão de veículos do tipo até 2025. A montadora planeja investir 35 bilhões de dólares até 2035 para tomar a vanguarda no fornecimento de carros elétricos e autônomos. “Teremos os produtos, a capacidade da célula da bateria e a capacidade de montagem do veículo para ser o líder de EVs (veículos elétricos) em meados da década”, disse a CEO da GM, Mary Barra, em comunicado.

A expectativa de ultrapassar a Tesla, de Elon Musk, nas vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos até 2025 será uma tarefa árdua, segundo os analistas de mercado. “Não será fácil fazer isso em apenas três anos. Embora a Tesla não forneça um detalhamento específico de suas vendas americanas, a fabricante entregou 936.172 mil veículos elétricos globalmente em 2021. Colocando isso em perspectiva, a GM vendeu menos de 25 mil EVs no ano passado, ficando atrás da Ford, que vendeu 27.140 mil do seu Mustang Mach-E”, reportam os analistas da Seeking Alpha, serviço americano de conteúdo para o mercado financeiro.

Os modelos oferecidos pela GM nas versões elétricas serão as picapes Hummer, Equinox, Silverado e Sierra. Segundo a consultoria Cox Automotive, as vendas de veículos elétricos aumentaram 89% nos Estados Unidos em 2021, mas ainda representam uma pequena fatia do mercado: apenas 3% das vendas no país. Porém, a nova ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que metade das vendas sejam livres de emissões de carbono até 2030, tem sido um grande estímulo para as fabricantes caminharem para alternativas com elétricos, híbridos ou movidos a hidrogênio. Recentemente, as montadoras de luxo Lamborghini e Bentley anunciaram que pretendem eletrificar todos os seus carros.