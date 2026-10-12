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O ataque hacker que atingiu centenas de supermercados na França

Os hackers conseguiram ativar remotamente o ciclo de descongelamento das instalações frigoríficas

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 11h47 | Atualizado em 12 out 2026, 11h47
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Os autores do ataque teriam modificado remotamente os parâmetros de temperatura (Alexandre Severo/.)
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O ataque hacker que atingiu centenas de supermercados na França Priorize VEJA no Google

Vários supermercados franceses foram vítimas, na madrugada de domingo para segunda-feira, 12, de um ataque cibernético contra seus sistemas de refrigeração, o que obrigou o descarte de grandes quantidades de produtos frescos e congelados, informaram as empresas afetadas e a Promotoria.

Entre os prejudicados estão entre 150 e 200 lojas da rede Intermarché e menos de uma centena de supermercados da Coopérative U. A imprensa francesa apontou ainda que estabelecimentos de outras redes também poderiam ter sido afetados.

Segundo a emissora de notícias BFMTV, os hackers conseguiram ativar remotamente o ciclo de descongelamento das instalações frigoríficas, o que provocou a perda de mercadorias.

A Promotoria de Paris abriu uma investigação para determinar a extensão do ataque, que também causou alguns princípios de incêndio.

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Na rede social X, o diretor-geral da Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmou que um “ataque cibernético” afetava, desde a noite anterior, os sistemas de refrigeração de vários estabelecimentos da rede.

“Atacar equipamentos essenciais para a conservação de produtos frescos e para o abastecimento alimentar dos franceses é de extrema gravidade e não tem precedentes”, afirmou.

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A Promotoria de Paris anunciou a abertura de uma investigação sobre este “ciberataque de grande escala contra refrigeradores conectados de vários supermercados em todo o território francês”.

A investigação, a cargo do Escritório Anticibercriminalidade (Ofac), “deverá identificar as vítimas e avaliar os danos causados, tanto pela perda de alimentos quanto pelos incêndios relatados”, informou o órgão.

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Segundo a BFMTV, o ataque teve como alvo sistemas de controle de refrigeração fabricados pela empresa dinamarquesa Danfoss, utilizados por diversas redes de supermercados na França.

Os autores do ataque teriam modificado remotamente os parâmetros de temperatura, provocando a perda de estoques de produtos frescos e congelados.

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(Com informações da AFP)

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