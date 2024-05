Nvidia divulga balanço que marca um ano do fenômeno IA

A Nvidia é o samba de uma nota só desta quarta-feira. Há um ano, a fabricante de chips americana foi lançada ao primeiro lugar no pódio das empresas vitoriosas na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial.

Numa janela de 12 meses, as ações da companha subiram mais de 200%, alçando-a ao posto das poucas empresas com valor de mercado contado na faixa dos trilhões. São 2,3 trilhões de dólares, conforme o fechamento da última terça-feira, atrás apenas de Microsoft e Apple. Desde o vale mais recente das ações, em 2022, a valorização é de surreais 700%.

Não é à toa que o mercado financeiro sofre a dias de ansiedade, enquanto espera a divulgação dos resultados financeiros da Nvidia, que saem logo após o fechamento do mercado. Analistas ouvidos pela Bloomberg estimam que a receita da empresa tenha saltado 200% em relação a igual período do ano passado, enquanto o lucro pode ter subido 400%.

No começo desta quarta, as ações são negociadas em leve baixa no pré-mercado, isso após um fechamento em patamares recordes na véspera. O movimento está em linha com o mercado em geral. Os futuros dos principais índices americanos recuam, assim como as bolsas europeias.

Continua após a publicidade

Antes dos resultados da Nvidia, investidores poderão se entreter com a ata da mais recente reunião do Fed, que sairá na parte da tarde. Apesar de dados mais amenos de inflação e emprego, divulgados nas últimas semanas, dirigentes do BC americano têm sido bastante cautelosos sobre a magnitude das quedas de juros por lá ainda neste ano, o que tem limitado o ímpeto das bolsas. Isso, claro, considerando que elas são negociadas perto dos recordes.

Já a bolsa brasileira tem compartilhado das quedas que ocorrem no mercado internacional. Nesta quarta, não é diferente: o EWZ abre em queda no pré-mercado e indica um sinal de baixa para o Ibovespa. O noticiário fraco é outro empecílio, já que investidores têm poucas desculpas para se desgarrarem do pessimismo global. O dado mais importante é o relatório bimensal de receitas e despesas do governo, que não deve apresentar corte de despesas.

Agenda do dia

9h: Haddad vai a audiência da Câmara

10h40: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa

11h30: Estoques de petróleo nos EUA

14h30: BC publica fluxo cambial semanal

15h: Fomc publica ata da última reunião

15h30: Governo divulga relatório bimestral de receitas e despesas

Balanços

Nvidia, após o fechamento do mercado