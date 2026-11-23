As ações da Nvidia disparam nesta segunda-feira, 23, após a companhia anunciar o retorno de Jensen Huang como CEO do grupo. Huang estava afastado do comando da companhia após ter um caso extraconjugal com Alice Huang, uma suposta espiã chinesa.

Por volta das 12h30, as ações da Nvidia disparavam 35,41%, aos 170,22 dólares. O conselho de administração da Nvidia votou por unanimidade para devolver a Huang os cargos de presidente do conselho, chefe-executivo e membro do conselho, com efeito imediato, após uma série de reuniões que deixaram os conselheiros satisfeitos com sua “franqueza e capacidade de liderança”, indicou a empresa em um comunicado.

O conselho disse, ainda, que restituiu Huang à frente da empresa após receber informação de “altas esferas” do governo americano, da qual deduziram que ele “não representava qualquer risco para a segurança nacional dos Estados Unidos”.

“O conselho considera que Jensen é a pessoa certa para comandar a Nvidia e que sua restituição atende ao interesse superior dos acionistas, dos funcionários, dos sócios e dos clientes” da empresa, afirmou o presidente do conselho, Harvey Jones, citado no comunicado.

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(Com informações da AFP)