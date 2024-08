Número de pedidos de licença mostra força das BETs no Nordeste

Das 113 bets que protocolaram o pedido de liberação no Sistema Geral de Apostas, da Secretaria de Prêmio e Apostas, do Ministério da Fazenda, 16 são nordestinas e escolheram a região como estado-sede para suas operações no Brasil. Os pedidos vieram de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí e Bahia.

José Francisco Manssur, sócio do escritório CSMV Advogados, analisa que os pedidos do Nordeste mostram um desenvolvimento tecnológico da região realizado ao longo das últimas décadas e a criação de polos tecnológicos que se voltaram para o desenvolvimento de plataformas, o que gera empregos e novos postos de trabalho. “Realmente, quem acompanha o mercado vê uma força muito grande do Nordeste, não só como operadores e desenvolvedores, e isso está refletido também nos pedidos da região”, diz.

Entre os estados do Nordeste, destacam-se Pernambuco, onde se situa o principal parque tecnológico do país, que reúne mais de 360 empresas multinacionais e startups embarcadas no segmento de economia criativa, e Recife, a capital brasileira com o maior número de estudantes per capita de tecnologia da informação.

“Acredito que, hoje, nosso estado é uma referência para o setor e serve de exemplo para as plataformas que estão em outros países”, afirma Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte, uma das plataformas de apostas sediadas em Recife. “O desenvolvimento de mão-de-obra e tecnologia no país cresceu demasiadamente nesses últimos cinco anos, e isso é fruto da expansão deste mercado, que hoje se transformou num verdadeiro celeiro de geração de novas receitas, empregos, e opções variadas para quem deseja ingressar neste segmento”.

Darwin Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte, que também está situada em Pernambuco, reforça a opinião de que a região nordestina destacou-se como um dos celeiros de grandes empresas da área. “A adesão do povo nordestino ao entretenimento com responsabilidade, associado a perspicácia dos empresários locais, promoveram um intenso desenvolvimento da indústria na região. Fazendo um recorte das 10 principais casas nacionais, podemos afirmar que um terço delas se encontram no Nordeste ou são originárias de empresários nordestinos, e isso é motivo de bastante orgulho, em particular para nós, do Esportes da Sorte, que sempre evidenciamos as nossas raízes”, comenta.

A região Sudeste dominou o número para ser o estado-sede para suas operações no Brasil, representando praticamente três quartos do total, com disparada predominância por São Paulo, com 67 licenças, seguido por Rio de Janeiro, com 9, e Minas Gerais, com 7. A região Sul teve 10 pedidos, e o Centro-Oeste, 4. A única região sem representantes foi a Norte.

“A cidade de São Paulo fez um trabalho com o Desenvolve SP ao longo dos últimos anos, não só de adequação das condições tributárias, mas também de adequação de estrutura e de atração das empresas para a cidade, por todas as facilidades de mão de obra, de estrutura, de infraestrutura. Esses números são bem justificáveis”, diz o advogado José Francisco Manssur.