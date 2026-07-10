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Nubank recebe autorização para operar como banco no México

Banco deve investir US$ 4,2 bilhões no México até 2030

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 12h02 | Atualizado em 10 jul 2026, 12h30
Nubank: planos de comprar um banco para obter a licença plena de operação
Nubank: planos de comprar um banco para obter a licença plena de operação (Nubank/Divulgação)
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Nubank recebe autorização para operar como banco no México Priorizar nos meus resultados Google

O Nubank recebeu autorização da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) mexicana para iniciar operações como banco no México, mostra comunicado publicado nesta sexta-feira, 10. Com mais de 15 milhões de clientes, o Nu se tornará o maior banco digital do país, após um processo supervisionado pela CNBV, pelo Banco do México e pela Secretaria da Fazenda e Crédito Público.

Segundo David Vélez, fundador e CEO global do Nubank, a autorização confirma que o modelo de negócios do Nubank funciona e tem potencial. “O México é um mercado chave para o Nubank, e este é um passo decisivo no nosso compromisso de longo prazo no país, com um investimento total projetado de 4,2 bilhões de dólares até 2030”, afirma.

Em sete anos, o Nu alcançou no México uma escala que antes levava décadas para ser atingida: com 12 mil novos clientes por dia, está presente em 98% dos municípios do país, concedeu o primeiro cartão de crédito a 54% de seus clientes e incentivou a cultura da poupança em 60% dos que escolheram o Nu.

O Nubank iniciou sua estratégia de expansão internacional com a entrada no mercado mexicano em 2019. No primeiro trimestre de 2026, o Nu México atingiu o ponto de equilíbrio, melhorando seu índice de eficiência em 78 pontos percentuais e superando 5,9 bilhões de dólares em depósitos.

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O Nu México lançou seu primeiro produto em 2020: um cartão de crédito sem anuidade, com planos de parcelamento personalizáveis adaptados às necessidades locais. Desde então, a empresa ampliou seu portfólio para incluir a “Cuenta Nu”, além de novas funcionalidades, como Cajita Turbo e Alerta de Golpe, para proteger seus clientes contra tentativas de fraude.

O portfólio do Nu México também inclui empréstimos pessoais e cartões com garantia, produtos criados para ajudar os clientes a acessar e construir um histórico de crédito.

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