Nubank libera função débito para todos os clientes da conta digital

A partir desta quinta-feira, 15, todos os clientes físicos da NuConta, da startup Nubank, poderão ter aceso à função débito. O modelo já estava em fase de testes desde dezembro, período em que foi utilizado por mais de 2,5 milhões de pessoas. Quem já é cliente poderá requisitar o acesso à funcionalidade diretamente pelo aplicativo do Nubank. Para os novos, a opção será oferecida quando abrirem a conta digital.

Segundo Vitor Olivier, vice-presidente de consumo da empresa, o débito foi uma das funções mais requisitadas. Na prática, agora o cliente poderá ter um cartão apenas para débito ou ativar a função em seu cartão de crédito. De acordo com a instituição, mais de 5 milhões de pessoas aderiram a conta digital depois que foi anunciada à nova funcionalidade. Do mesmo modo que acontece com o cartão de crédito, o débito também permitirá o saque nas Redes 24 horas, por um valor de 6,50 reais.

Nos últimos meses, a conta digital da startup ganhou novas funcionalidades como a possibilidade de fazer aplicações em RDB (Recibos de Depósito Bancário) do Nubank — título emitido por instituições financeiras. A aplicação conta com a proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) para depósitos de até 250 mil reais por CPF e instituição financeira.

O movimento é um passo importante para o banco digital, que conta com mais 12 milhões de clientes, sendo 8 milhões na conta digital, colocando a instituição financeira na sexta posição do setor no país. Em maio, a empresa anunciou o início de operações na Argentina e no México — país onde a operação deve começar de fato ainda neste ano. Já a abertura do portfólio de produtos do Nubank para clientes argentinos deverá acontecer no primeiro semestre de 2020. Já em julho, a startup brasileira foi avaliada em 10 bilhões de reais, após rodada de investimentos.

Para solicitar o cartão habilitado com a função débito, basta ir no aplicativo do Nubank, e clicar na aba “configurações” e depois em “pedir função débito”. Para quem já tem o novo modelo de cartão Nubank, lançado em setembro do ano passado, a ativação do débito será automática após esse processo.