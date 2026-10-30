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Economia

Nubank escolhe nome para sua inteligência artificial

Banco pretende batizar assistente virtual de Lila, mas órgão rejeitou pedidos de registro por semelhança com marca de outra empresa

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 17h00
Quatro pessoas em uma sala com paredes e chão espelhados, exibindo padrões geométricos de linhas brancas e roxas que criam ilusão de profundidade. As pessoas estão de costas ou de perfil, refletidas no chão, observando a instalação artística
Nubank Arte Lab (Nubank/Reprodução)
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Nubank escolhe nome para sua inteligência artificial Priorize VEJA no Google

O Nubank escolheu Lila como nome de seu assistente de inteligência artificial, numa referência ao lilás, cor próxima do roxo que identifica o banco. O batismo, porém, encontrou um obstáculo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial: nesta semana, o órgão negou os pedidos de registro por considerar o nome semelhante a uma marca já registrada por outra empresa.

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TAGS:
Banco
Nubank
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