Nubank escolhe nome para sua inteligência artificial
Banco pretende batizar assistente virtual de Lila, mas órgão rejeitou pedidos de registro por semelhança com marca de outra empresa
O Nubank escolheu Lila como nome de seu assistente de inteligência artificial, numa referência ao lilás, cor próxima do roxo que identifica o banco. O batismo, porém, encontrou um obstáculo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial: nesta semana, o órgão negou os pedidos de registro por considerar o nome semelhante a uma marca já registrada por outra empresa.