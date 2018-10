Nubank congela valor do dólar para compras internacionais

O banco digital Nubank anunciou nesta quarta-feira 17 que vai congelar a cotação do dólar para compras internacionais. Antes, para realizar a conversão, o banco considerava o valor da moeda no dia do fechamento da fatura – o consumidor só descobria o quanto iria pagar no final do mês. Com a novidade, o cliente pagará pela cotação do dólar no dia do processamento da compra.

Dessa forma, o consumidor não ficará sujeito a variações da moeda americana. A mudança é válida para qualquer gasto internacional – mesmo em compras por sites ou aplicativos.

“Sabíamos que muitas pessoas ficavam inseguras ao fazer compras internacionais por não conseguirem prever o quanto o dólar vai mudar ao longo do mês”, disse o fundador e CEO do Nubank, David Vélez. “Trabalhamos para criar uma solução que desse mais transparência e poder aos nossos clientes na hora de tomar essas decisões“.

O consumidor deve lembrar que o dia da compra não é, necessariamente, o dia de seu processamento. A finalização da transação depende de cada estabelecimento comercial e pode demorar até sete dias.