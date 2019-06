Nubank anuncia abertura de operação na Argentina

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 12, a abertura de operação na Argentina, de olho em atingir um público de 16 milhões de argentinos que não possuem acesso ao sistema bancário tradicional, afirmou a fintech brasileira. A medida é continuação de expansão da companhia, que já tinha divulgado sua entrada no mercado mexicano há dois meses.

Segundo David Vélez, fundador e CEO do Nubank, “o principal pólo de desenvolvedores da América Latina se localiza hoje em Buenos Aires. Ficamos impressionados com o nível de talento que existe na Argentina e estamos orgulhosos em fazer um investimento significativo neste ecossistema tecnológico,” completa ele.

O anúncio ocorre menos de dois meses depois que a companhia anunciou sua entrada no mercado mexicano, sua primeira expansão internacional. A filial argentina foi aberta sob a marca “Nu”, a mesma usada para o México. Além disso, desde 2017, o Nubank possui um espaço de tecnologia em Berlim, na Alemanha, focado em infraestrutura e engenharia de dados.

No total, a empresa conta hoje com 1.500 funcionários de 25 nacionalidades, entre eles indianos, canadenses, australianos, americanos, holandeses e mexicanos. Até o momento, o Nubank já arrecadou cerca de 420 milhões de dólares (1,6 bilhão de reais) em sete rodadas de investimento com grandes fundos como Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent.