Novo logo do Twitter feito por usuários aposenta passarinho após 17 anos

Os usuários do Twitter amanheceram nesta segunda-feira, 24, com uma mudança e tanto na rede social. Depois de 17 anos, o passarinho — logo da rede social — foi aposentado e trocado por um X estilizado. A ‘aposentadoria compulsória’ ocorreu apenas 24 horas depois do anúncio feito pelo bilionário Elon Musk, que comprou a rede semana passada, e mais uma das mudanças no serviço.

No final do sábado, Musk convidou seus 149 milhões de seguidores a sugerir um logotipo X, depois escolheu um dos designs e fez dele a nova identidade de marca da empresa no domingo. O X agora é o logotipo da página inicial da plataforma social, a foto do perfil de Musk e também parte das animações de carregamento. Segundo Musk, o novo logo não é definitivo. “Provavelmente mudará depois, certamente será refinado”, afirmou.

A insígnia azul do Twitter é conhecida além dos limites da rede social: sites e aplicativos fornecem há anos ferramentas de compartilhamento para tweetar diretamente. A mudança abrupta ocorre quando o Twitter enfrenta declínio de publicidade e um novo rival: o Threads, da Meta, que acumulou 100 milhões de usuários em apenas cinco dias após seu lançamento, no começo deste mês. A estreia do Threads irritou Musk, que acusou oo novo serviço de Mark Zuckerberg de imitação — e motivou inclusive uma luta entre os dois bilionários, que realmente deve ocorrer em um octógono de UFC.

Musk comprou o Twitter no ano passado e seus objetivos com a rede social mudaram bastante deste então. Inicialmente, o bilionário — que era heavy user do Twitter — afirmou que a intenção era eliminar bots no serviço e preservar a liberdade de expressão. Desde então, ele falou sobre o Twitter como um acelerador para a entrega do X, um superapp semelhante ao chinês WeChat, da Tencent Holdings Ltd.

A mudança foi apoiada pela CEO do Twitter, a recém-nomeada Linda Yaccarino. A executiva explicou que o X é concebido como um “mercado global de ideias, bens, serviços e oportunidades” alimentado por IA. Isso incluiria pagamentos e serviços bancários, além de áudio, vídeo e mensagens. A conferir.

