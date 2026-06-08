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Economia

Nova York ignora ataques entre Israel e Irã — até agora

A escalada do conflito ocorre mesmo após uma tentativa de pressão de Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu

Por Tássia Kastner 8 jun 2026, 08h04
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Bolsa de Nova York, na Wall Street (Spencer Platt/Getty Images)
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Nova York ignora ataques entre Israel e Irã — até agora Priorize VEJA no Google

As bolsas americanas começam a semana ignorando a piora no cenário geopolítico na esperança de recuperar parte do tombo registrado na sexta-feira. A segunda iniciou com uma troca de ataques entre Israel e Irã, a primeira desde o anúncio do cessar-fogo, em abril. 

A escalada do conflito ocorre mesmo após uma tentativa de pressão do presidente americano, Donald Trump, sobre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para interromper os ataques ao Líbano. O fracasso do republicano torna ainda mais distante a possibilidade de um acordo para o fim da guerra no Oriente Médio.

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Com os bombardeios, o petróleo sobe mais de 4% no pré-mercado nesta segunda. Enquanto isso, as bolsas recuam na Europa. Já os futuros de S&P 500 e Nasdaq avançam. Na sexta, o Nasdaq tombou mais de 4%, após uma mudança abrupta nas apostas de investidores para os juros americanos. O S&P 500 recuou na faixa de 2%.

Ibovespa também derreteu no final da semana passada, recuando para abaixo do patamar de 170 mil pontos pela primeira vez desde janeiro. Agora, a alta acumulada da bolsa brasileira no ano é de 4,90%. Nesta manhã, o EWZ, o fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, cai, indicando uma dificuldade de recuperação na Faria Lima. A agenda do dia é fraca, com destaque para o Boletim Focus. 

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