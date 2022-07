Carteira de identidade que usa número do CPF e começa a ser emitida

De acordo com o Ministério da Justiça, em agosto, o documento será emitido também no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná.

A emissão do nova identidade é gratuita e pode ser feita de forma gradual pela população, isso porque o documento de identificação atual (RG) continuará válido até fevereiro de 2032 e, pessoas com mais de 60 anos não precisarão atualizar o documento. De acordo com o Ministério da Justiça, o novo RG terá duas versões: física e digital. Assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNJ), o documento digital pode ser obtida pelo aplicativo Gov.Br após a emissão da carteira física.

“A nacionalização do número acabará com uma série de fraudes, geralmente praticadas por pessoas que usavam outras identidades registradas em diferentes estados. Com a unificação da base de informações no Ministério da Justiça e Segurança Pública, os cidadãos terão os dados protegidos, podendo saber se alguém consultou as informações e por qual motivo. Isso também vale para quem precisar fazer a consulta, pois terá a segurança de uma base de dados confiável, validada por órgão federal”, afirma a pasta.

Neste primeiro momento, somente serão emitidas as novas identidades para cidadãos que estiverem com as informações no CPF de acordo com suas certidões atualizadas. Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver sua situação. No futuro, os próprios órgãos de identificação civil farão novas inscrições e atualizações no CPF.