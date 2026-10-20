Notas comerciais crescem 43% e abrem espaço para empresas menores

O mercado de capitais brasileiro está ampliando as alternativas de financiamento para empresas de menor porte. Segundo dados da Anbima, o número de operações com notas comerciais cresceu 43% no primeiro semestre de 2026, passando de 86 para 123. O volume captado, porém, caiu 11,4%, de 30,6 bilhões para 27,1 bilhões de reais. Com isso, o valor médio por operação recuou aproximadamente 38%, sinalizando uma pulverização das emissões.

A expansão dos instrumentos de financiamento, que incluem ainda fundos de direitos creditórios (FIDCs) e plataformas de investimento coletivo, abre novas possibilidades para micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por 26,1 milhões de empregos formais no Brasil. Em 2025, mais de 3.500 companhias receberam financiamento pelo mercado de capitais, segundo a Anbima. A entidade aposta agora no Regime FÁCIL, que simplifica as exigências regulatórias para empresas com faturamento anual de até 500 milhões de reais, como mais um caminho para ampliar o acesso ao dinheiro dos investidores.