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Notas comerciais crescem 43% e abrem espaço para empresas menores

Apesar do aumento das operações, volume captado recuou 11,4% no primeiro semestre, segundo a Anbima

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h32
Jovem de camiseta vermelha e calça preta agachado, organizando produtos em uma prateleira de loja, enquanto outra pessoa de camiseta vermelha aparece ao fundo. As prateleiras estão cheias de brinquedos e itens embalados, com placas de preço amarelas penduradas acima.
Trabalhador em uma loja em Brasília (Gustavo Minas/Bloomberg/Getty Images)
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O mercado de capitais brasileiro está ampliando as alternativas de financiamento para empresas de menor porte. Segundo dados da Anbima, o número de operações com notas comerciais cresceu 43% no primeiro semestre de 2026, passando de 86 para 123. O volume captado, porém, caiu 11,4%, de 30,6 bilhões para 27,1 bilhões de reais. Com isso, o valor médio por operação recuou aproximadamente 38%, sinalizando uma pulverização das emissões.

A expansão dos instrumentos de financiamento, que incluem ainda fundos de direitos creditórios (FIDCs) e plataformas de investimento coletivo, abre novas possibilidades para micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por 26,1 milhões de empregos formais no Brasil. Em 2025, mais de 3.500 companhias receberam financiamento pelo mercado de capitais, segundo a Anbima. A entidade aposta agora no Regime FÁCIL, que simplifica as exigências regulatórias para empresas com faturamento anual de até 500 milhões de reais, como mais um caminho para ampliar o acesso ao dinheiro dos investidores.

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