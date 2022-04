Nokia é mais uma empresa estrangeira a deixar os negócios na Rússia

O movimento de saída de empresas estrangeiras da Rússia, iniciado há mais de um mês, continua. A Nokia é mais uma a deixar o país. A companhia finlandesa, que fabrica equipamentos de telecomunicações, anunciou nesta terça-feira, 8, pouco mais de um mês e meio após a invasão ordenada por Vladimir Putin à Ucrânia, que está deixando os negócios de fabricação de equipamentos 5G no país.

O movimento segue o anúncio da rival sueca Ericsson AB na segunda-feira de uma suspensão “indefinida” dos negócios lá. Ao desistir, a Nokia e a Ericsson estão cedendo o mercado para as rivais chinesas Huawei Technologies Co Ltd. e ZTE Corp, que já conquistaram grandes contratos para fornecer redes de quinta geração para as maiores operadoras da Rússia.

“Está claro para a Nokia desde os primeiros dias da invasão da Ucrânia que continuar nossa presença na Rússia não seria possível”, disse o CEO da empresa, Pekka Lundmark, no Twitter. Nas últimas semanas, a Nokia suspendeu as entregas e interrompeu novos negócios, disse a empresa em comunicado na terça-feira. Também está transferindo suas atividades de pesquisa e desenvolvimento para fora da Rússia.

It has been clear for @Nokia since the early days of the invasion that continuing our presence in Russia would not be possible. We can now announce we will exit the Russian market. https://t.co/ohpLGroF39

