No topo do mundo, Anitta amarga derrotas do Nubank

Anitta despontou nos últimos dias liderando as paradas mundiais. A cantora foi a primeira brasileira a alcançar o primeiro lugar no Spotify e agora, a figurar no topo do Billboard Global, ranking semanal das músicas mais tocadas no mundo. Com a carreira artística indo de vento em popa, o seu lado empresarial como conselheira ainda não tem surtido o estouro esperado nas ações do Nubank. Com a canção que envolveu o mundo, Anitta precisará envolver também os investidores a continuar apostando no Nubank. Tarefa essa que não será fácil tendo em vista o histórico do banco nos últimos meses.

As ações do Nubank já acumulam uma desvalorização de 21,88% em quase 4 meses desde a abertura de capital, em dezembro do ano passado. Nesse período, os papéis fecharam no vermelho em 37 dias. Na última sexta-feira, 25, quando Anitta chegou ao Top 1 do Spotify, as ações do Nubank estavam despencando. Naquele dia histórico e inédito para os brasileiros, os papéis do banco digital encerraram o pregão com queda de 2,45%. Há dois dias, os papéis voltaram a reagir e encerraram em alta, mas voltaram a ser negociados em queda nesta manhã.

O sucesso da cantora não está tendo o mesmo efeito no Nubank, que apostou todas as suas fichas na popularidade de Anitta para alavancar o banco. A cantora foi considerada peça fundamental na estratégia de dupla listagem da empresa, com ações na negociadas na Nyse e na bolsa brasileira, a B3, por meio de BDRs (papéis que representam no Brasil as ações negociadas nos Estados Unidos), mas os fundadores do banco e a cantora não tem muitos motivos para comemorar ultimamente. No ano, os BDRs também já acumulam perdas de 28,99%.

O banco fundado em 2013 pelo colombiano David Vélez, pela brasileira Cristina Junqueira e pelo americano Edward Wible, foi avaliado em 41,5 bilhões de dólares na estreia da abertura de capital, tornando o banco um dos mais valiosos da América Latina, posto que já perdeu, avaliado hoje em 37,1 bilhões de dólares. O Nubank conta hoje com 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, e se tornou o maior banco digital do mundo ao desburocratizar e facilitar o acesso das pessoas ao sistema financeiro. Apesar de ter sido inovador nas soluções tecnológicas e nas ofertas aos clientes, como isenção de taxas, hoje o modelo de negócio é replicado pelos demais e passou a enfrentar forte concorrência.