No ranking dos juros mais altos, Brasil só perde para a Argentina

O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, no patamar atual de 13,75%, devido a melhora no cenário econômico com desaceleração da inflação e projeções de crescimento econômico. Apesar da decisão sinalizar um afrouxamento da política monetária até então predominante, ainda sim os brasileiros ainda convivem com a maior taxa de juros do mundo.

O Brasil seguia nessa trajetória contracionista de elevações nos juros desde março de 2021, alcançando uma das maiores taxas nominais do mundo na comparação entre os 40 principais países, segundo levantamento elaborado pela Infinity Asset. O Brasil é o segundo país com a maior taxa nominal, de 13,75%, perdendo apenas para a Argentina, onde a taxa é de 75%. Os Estados Unidos subiu oito posições desde março, quando começou a elevar os juros, saindo da 24ª para a 17ª posição.

No ranking de juros reais, o Brasil ocupa a primeira posição. A taxa de juros reais é a taxa “a mercado”, ou seja, um referencial de juros dados ou tomados numa operação real. Descontada a inflação para os próximos doze meses, a taxa de juros reais do Brasil é de 8,22%, seguido por México de 5,13%, e Colômbia de 3,86%. Os Estados Unidos ocupa a 19ª posição com juros reais negativo em 1,32%. A taxa de juros real fica negativa quando as projeções inflacionárias são maiores que a taxa de juros aplicada. Para reverter esse cenário e colocar a inflação dentro da meta de 2%, o banco central-americano, o Federal Reserve (Fed), elevou novamente em 0,75 ponto percentual a taxa de juros americana, levando para o patamar de 3,25%, a maior taxa em 14 anos.

O movimento global de políticas de aperto monetário continua a ganhar força, com o aumento expressivo no número de BCs sinalizando preocupação com a inflação. No computo geral, entre 167 países, 50,90% mantiveram os juros, 44,91% elevaram e 4,19% cortaram. Em março, o percentual dos que elevaram era de apenas 19,16%.