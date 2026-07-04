No que investem os milionários
Ao contrário do que se pode supor, os mais ricos concentram seus investimentos em estratégias conservadoras
Segundo a consultoria Capgemini, 25 milhões de pessoas no mundo possuíam um patrimônio de pelo menos 1 milhão de dólares — cerca de 5 milhões de reais – na virada de 2025 para 2026. Sua fortuna somada era de 98,3 trilhões de dólares, 9% maior que a de 2024. Cerca de 60% estavam investido em imóveis, em renda fixa e em ativos de alta liquidez, que incluem a poupança e os money market funds, uma aplicação de curto prazo lastreada em moedas e em papéis de baixo risco de crédito como os títulos do governo americano
Com reportagem de Bruno Andrade
Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27