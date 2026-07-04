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Economia

No que investem os milionários

Ao contrário do que se pode supor, os mais ricos concentram seus investimentos em estratégias conservadoras

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 09h00
Luxury honeymoon cruise. Vacations of wealth people. Young successful couple travel and adventure on private boat. Dreamy and idyllic seascape from above. Wanderlust journey
25 milhões de pessoas no mundo possuíam um patrimônio de pelo menos 1 milhão de dólares (./Getty Images)
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Segundo a consultoria Capgemini, 25 milhões de pessoas no mundo possuíam um patrimônio de pelo menos 1 milhão de dólares — cerca de 5 milhões de reais – na virada de 2025 para 2026. Sua fortuna somada era de 98,3 trilhões de dólares, 9% maior que a de 2024. Cerca de 60% estavam investido em imóveis, em renda fixa e em ativos de alta liquidez, que incluem a poupança e os money market funds, uma aplicação de curto prazo lastreada em moedas e em papéis de baixo risco de crédito como os títulos do governo americano

Com reportagem de Bruno Andrade

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Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27

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