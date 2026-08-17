Netflix cai para terceiro lugar em ranking de streaming no Brasil

A Netflix encerrou o segundo trimestre de 2026 na terceira posição em um ranking de interesse por serviços de streaming no Brasil. O Prime Video liderou, com 21% das interações, seguido pelo Disney+, com 19%. A Netflix ficou com 18%.

O levantamento foi produzido pela JustWatch e considera mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros entre abril e junho. A empresa funciona como um guia que ajuda o público a encontrar filmes e séries disponíveis nos diferentes serviços.

Os percentuais não representam a participação de cada plataforma no número de assinantes. A JustWatch mede ações realizadas em seu site e aplicativo, como buscas por produções, cliques em ofertas de streaming, inclusão de títulos em listas e marcação de conteúdos como assistidos.

O estudo funciona, portanto, como um indicador do interesse dos usuários da JustWatch por cada serviço.

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Disney+ ultrapassa a Netflix

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, a Netflix perdeu três pontos percentuais, enquanto o Disney+ avançou três pontos. A plataforma da Disney chegou a 19% e abriu uma vantagem de um ponto sobre a concorrente.

A mudança, porém, não ocorreu apenas no trimestre mais recente. O Disney+ já havia ultrapassado a Netflix nos três primeiros meses de 2026. Desde então, as três maiores plataformas mantiveram suas posições.

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O Prime Video permaneceu na liderança, embora tenha perdido um ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. A diferença para o Disney+ é de dois pontos, enquanto apenas três pontos separam a Amazon da Netflix.

O ranking do segundo trimestre ficou assim:

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Prime Video: 21% Disney+: 19% Netflix: 18% HBO Max: 11% Apple TV+: 9% Globoplay: 8% Paramount+: 6% Mubi: 3% Claro Video: 1% Outros serviços: 4%

Apple TV+ supera o Globoplay

Outra mudança ocorreu na parte intermediária do ranking. O Apple TV+ alcançou 9% e ultrapassou o Globoplay, que ficou com 8%.

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Em relação ao segundo trimestre de 2025, o serviço da Apple ganhou dois pontos percentuais. O Globoplay perdeu dois pontos na comparação anual, embora tenha avançado um ponto entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano.

A HBO Max permaneceu na quarta colocação, com 11%, após perder um ponto percentual no trimestre e outro na comparação anual. Paramount+, Mubi e Claro Video completaram a lista das plataformas medidas individualmente.

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Como o levantamento não contabiliza contratos ativos, o resultado não permite concluir que a Netflix tenha perdido assinantes nem que o Prime Video seja o serviço com a maior base paga do país. Ele mostra apenas como o interesse dos usuários monitorados pela JustWatch se distribuiu entre as plataformas no período.