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Netflix cai para terceiro lugar em ranking de streaming no Brasil

Prime Video mantém a liderança, enquanto Disney+ avança; levantamento mede o interesse dos usuários, não o número de assinantes

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 17h01 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h38
Logo da Netflix
CHONGQING, CHINA - APRIL 14: In this photo illustration, the Netflix logo is displayed on a smartphone screen, with the company's latest stock price performance and candlestick chart visible in the background, reflecting market volatility and investor sentiment on April 14, 2025, in Chongqing, China. Netflix, Inc. is a global streaming entertainment service provider offering subscription-based video content, including original TV series, movies, documentaries, and licensed content. (Photo by Cheng Xin/Getty Images) (Cheng Xin/Getty Images)
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Netflix cai para terceiro lugar em ranking de streaming no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A Netflix encerrou o segundo trimestre de 2026 na terceira posição em um ranking de interesse por serviços de streaming no Brasil. O Prime Video liderou, com 21% das interações, seguido pelo Disney+, com 19%. A Netflix ficou com 18%.

O levantamento foi produzido pela JustWatch e considera mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros entre abril e junho. A empresa funciona como um guia que ajuda o público a encontrar filmes e séries disponíveis nos diferentes serviços.

Os percentuais não representam a participação de cada plataforma no número de assinantes. A JustWatch mede ações realizadas em seu site e aplicativo, como buscas por produções, cliques em ofertas de streaming, inclusão de títulos em listas e marcação de conteúdos como assistidos.

O estudo funciona, portanto, como um indicador do interesse dos usuários da JustWatch por cada serviço.

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Disney+ ultrapassa a Netflix

Na comparação com o segundo trimestre de 2025, a Netflix perdeu três pontos percentuais, enquanto o Disney+ avançou três pontos. A plataforma da Disney chegou a 19% e abriu uma vantagem de um ponto sobre a concorrente.

A mudança, porém, não ocorreu apenas no trimestre mais recente. O Disney+ já havia ultrapassado a Netflix nos três primeiros meses de 2026. Desde então, as três maiores plataformas mantiveram suas posições.

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O Prime Video permaneceu na liderança, embora tenha perdido um ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. A diferença para o Disney+ é de dois pontos, enquanto apenas três pontos separam a Amazon da Netflix.

O ranking do segundo trimestre ficou assim:

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  1. Prime Video: 21%
  2. Disney+: 19%
  3. Netflix: 18%
  4. HBO Max: 11%
  5. Apple TV+: 9%
  6. Globoplay: 8%
  7. Paramount+: 6%
  8. Mubi: 3%
  9. Claro Video: 1%
  10. Outros serviços: 4%

Apple TV+ supera o Globoplay

Outra mudança ocorreu na parte intermediária do ranking. O Apple TV+ alcançou 9% e ultrapassou o Globoplay, que ficou com 8%.

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Em relação ao segundo trimestre de 2025, o serviço da Apple ganhou dois pontos percentuais. O Globoplay perdeu dois pontos na comparação anual, embora tenha avançado um ponto entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano.

A HBO Max permaneceu na quarta colocação, com 11%, após perder um ponto percentual no trimestre e outro na comparação anual. Paramount+, Mubi e Claro Video completaram a lista das plataformas medidas individualmente.

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Como o levantamento não contabiliza contratos ativos, o resultado não permite concluir que a Netflix tenha perdido assinantes nem que o Prime Video seja o serviço com a maior base paga do país. Ele mostra apenas como o interesse dos usuários monitorados pela JustWatch se distribuiu entre as plataformas no período.

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