Netflix cai para terceiro lugar em ranking de streaming no Brasil
Prime Video mantém a liderança, enquanto Disney+ avança; levantamento mede o interesse dos usuários, não o número de assinantes
A Netflix encerrou o segundo trimestre de 2026 na terceira posição em um ranking de interesse por serviços de streaming no Brasil. O Prime Video liderou, com 21% das interações, seguido pelo Disney+, com 19%. A Netflix ficou com 18%.
O levantamento foi produzido pela JustWatch e considera mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros entre abril e junho. A empresa funciona como um guia que ajuda o público a encontrar filmes e séries disponíveis nos diferentes serviços.
Os percentuais não representam a participação de cada plataforma no número de assinantes. A JustWatch mede ações realizadas em seu site e aplicativo, como buscas por produções, cliques em ofertas de streaming, inclusão de títulos em listas e marcação de conteúdos como assistidos.
O estudo funciona, portanto, como um indicador do interesse dos usuários da JustWatch por cada serviço.
Disney+ ultrapassa a Netflix
Na comparação com o segundo trimestre de 2025, a Netflix perdeu três pontos percentuais, enquanto o Disney+ avançou três pontos. A plataforma da Disney chegou a 19% e abriu uma vantagem de um ponto sobre a concorrente.
A mudança, porém, não ocorreu apenas no trimestre mais recente. O Disney+ já havia ultrapassado a Netflix nos três primeiros meses de 2026. Desde então, as três maiores plataformas mantiveram suas posições.
O Prime Video permaneceu na liderança, embora tenha perdido um ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. A diferença para o Disney+ é de dois pontos, enquanto apenas três pontos separam a Amazon da Netflix.
O ranking do segundo trimestre ficou assim:
- Prime Video: 21%
- Disney+: 19%
- Netflix: 18%
- HBO Max: 11%
- Apple TV+: 9%
- Globoplay: 8%
- Paramount+: 6%
- Mubi: 3%
- Claro Video: 1%
- Outros serviços: 4%
Apple TV+ supera o Globoplay
Outra mudança ocorreu na parte intermediária do ranking. O Apple TV+ alcançou 9% e ultrapassou o Globoplay, que ficou com 8%.
Em relação ao segundo trimestre de 2025, o serviço da Apple ganhou dois pontos percentuais. O Globoplay perdeu dois pontos na comparação anual, embora tenha avançado um ponto entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano.
A HBO Max permaneceu na quarta colocação, com 11%, após perder um ponto percentual no trimestre e outro na comparação anual. Paramount+, Mubi e Claro Video completaram a lista das plataformas medidas individualmente.
Como o levantamento não contabiliza contratos ativos, o resultado não permite concluir que a Netflix tenha perdido assinantes nem que o Prime Video seja o serviço com a maior base paga do país. Ele mostra apenas como o interesse dos usuários monitorados pela JustWatch se distribuiu entre as plataformas no período.