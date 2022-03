Navio que pegou fogo agora afunda com 4.000 carros de luxo

O navio cargueiro Felicity Ace, que transportava mais de 3 mil carros de luxo, entre Porsches, Lamborghinis, Audis e Bentleys afundou, informou nesta quarta-feira, 2, a Marinha de Portugal. O cargueiro estava perto da região dos Açores quando pegou fogo no último dia 16 de fevereiro. Os 22 tripulantes abordo foram resgatados em segurança, porém a carga luxuosa não foi salva.

Segundo a Marinha de Portugal, no local há alguns destroços e uma pequena mancha de óleo, mas há temor que isso se espalhe.

O cargueiro, que estava indo do porto alemão de Emben até Rhode Island, nos EUA, transportava 3.965 veículos do Grupo Volkswagen, que fabrica as marcas Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini. Foi confirmado que estavam a bordo 1,1 mil Porsches, alguns novos modelos elétricos da Volskwagen, e uma carga extra de 189 Bentleys. Estima-se que estavam sendo transportado 21 Lamborghinis, mas o porta-voz da Companhia não confirmou o número de carros da marca que estavam no navio. O preço básico dos modelos a bordo iniciam na faixa de 99,6 mil dólares, cerca de 511 mil reais.

Segundo a agência Reuters, a Volkswagen disse que os danos aos veículos foram cobertos por um seguro que pode custar cerca de 155 milhões de dólares , aproximadamente 795,1 milhões de reais.