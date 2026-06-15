Nasdaq salta 3% com trégua entre EUA e Irã e impulso de empresas ligadas à IA
Ações de tecnologia lideram ganhos em Wall Street, enquanto petróleo recua e amplia apetite por risco dos investidores
As bolsas americanas fecharam em forte alta nesta segunda-feira (15), impulsionadas pela perspectiva de redução das tensões no Oriente Médio e pelo avanço das empresas ligadas à inteligência artificial. O Nasdaq, índice com maior peso do setor de tecnologia, disparou mais de 3% e voltou a renovar máximas históricas.
O movimento ocorreu após o anúncio de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã, que prevê a continuidade das negociações diplomáticas e abre caminho para a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.
A expectativa de normalização do fluxo de energia derrubou os preços do petróleo e estimulou a migração de investidores para ativos considerados mais arriscados, como ações de tecnologia e crescimento.
Tecnologia volta a liderar Wall Street
O Nasdaq avançou cerca de 3%, superando o desempenho do S&P 500 e do Dow Jones.
O rali foi liderado por fabricantes de semicondutores, setor que permanece no centro da corrida pela inteligência artificial. Empresas produtoras de chips, servidores e sistemas de armazenamento registraram algumas das maiores altas do pregão.
O ETF iShares Semiconductor, referência do setor, renovou máximas históricas, refletindo o otimismo dos investidores com a expansão dos investimentos em infraestrutura de IA.
Nos últimos dois anos, a demanda por data centers, chips avançados e sistemas de armazenamento transformou fabricantes de semicondutores em alguns dos principais beneficiários da revolução tecnológica iniciada pela popularização da inteligência artificial generativa.
“Sete magníficas” sustentam avanço
As gigantes da tecnologia também contribuíram para a valorização dos índices.
Ações de Meta, Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla operaram em alta.
O grupo, conhecido em Wall Street como “Sete Magníficas”, continua respondendo por parcela significativa dos ganhos dos mercados americanos.
Segundo analistas, o alívio geopolítico reduziu a procura por ativos defensivos e favoreceu empresas mais sensíveis às expectativas de crescimento econômico.
SpaceX amplia ganhos após estreia histórica
Outro destaque do dia foi a SpaceX.
Após subir cerca de 19% em sua estreia na Nasdaq na última sexta-feira, a companhia avançou mais de 10% no segundo pregão como empresa listada.
O desempenho reforça o entusiasmo dos investidores com a empresa fundada por Elon Musk, que levantou US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial e alcançou uma das maiores avaliações de mercado já registradas para uma companhia de tecnologia.
A valorização também reflete o interesse do mercado por empresas associadas à inteligência artificial, satélites e infraestrutura espacial, áreas consideradas estratégicas para a próxima década.
Petróleo em queda favorece companhias aéreas
A retração superior a 5% nos preços do petróleo beneficiou setores que dependem intensamente de combustível.
Companhias aéreas e operadoras de cruzeiros registraram fortes ganhos diante da perspectiva de redução de custos operacionais.
Historicamente, quedas expressivas no petróleo costumam favorecer empresas de transporte e turismo, enquanto pressionam produtores de energia.
Foi exatamente o que ocorreu nesta sessão.
Energia fica para trás
Enquanto tecnologia e transporte lideraram os ganhos, o setor de petróleo e gás ficou entre os poucos segmentos em queda.
A perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz reduziu os prêmios de risco embutidos nos preços da commodity, afetando ações de grandes petroleiras americanas.
Mesmo com o recuo desta segunda-feira, analistas observam que os mercados continuam atentos à implementação efetiva do acordo entre Washington e Teerã. Especialistas do setor marítimo alertam que a normalização do tráfego na região pode levar semanas, devido à presença de minas marítimas, congestionamentos de embarcações e desafios logísticos acumulados ao longo dos últimos meses.