Nasdaq salta 3% com trégua entre EUA e Irã e impulso de empresas ligadas à IA

As bolsas americanas fecharam em forte alta nesta segunda-feira (15), impulsionadas pela perspectiva de redução das tensões no Oriente Médio e pelo avanço das empresas ligadas à inteligência artificial. O Nasdaq, índice com maior peso do setor de tecnologia, disparou mais de 3% e voltou a renovar máximas históricas.

O movimento ocorreu após o anúncio de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã, que prevê a continuidade das negociações diplomáticas e abre caminho para a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.

A expectativa de normalização do fluxo de energia derrubou os preços do petróleo e estimulou a migração de investidores para ativos considerados mais arriscados, como ações de tecnologia e crescimento.

Tecnologia volta a liderar Wall Street

O Nasdaq avançou cerca de 3%, superando o desempenho do S&P 500 e do Dow Jones.

Continua após a publicidade

O rali foi liderado por fabricantes de semicondutores, setor que permanece no centro da corrida pela inteligência artificial. Empresas produtoras de chips, servidores e sistemas de armazenamento registraram algumas das maiores altas do pregão.

O ETF iShares Semiconductor, referência do setor, renovou máximas históricas, refletindo o otimismo dos investidores com a expansão dos investimentos em infraestrutura de IA.

Nos últimos dois anos, a demanda por data centers, chips avançados e sistemas de armazenamento transformou fabricantes de semicondutores em alguns dos principais beneficiários da revolução tecnológica iniciada pela popularização da inteligência artificial generativa.

Continua após a publicidade

“Sete magníficas” sustentam avanço

As gigantes da tecnologia também contribuíram para a valorização dos índices.

Ações de Meta, Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla operaram em alta.

Continua após a publicidade

O grupo, conhecido em Wall Street como “Sete Magníficas”, continua respondendo por parcela significativa dos ganhos dos mercados americanos.

Segundo analistas, o alívio geopolítico reduziu a procura por ativos defensivos e favoreceu empresas mais sensíveis às expectativas de crescimento econômico.

SpaceX amplia ganhos após estreia histórica

Outro destaque do dia foi a SpaceX.

Continua após a publicidade

Após subir cerca de 19% em sua estreia na Nasdaq na última sexta-feira, a companhia avançou mais de 10% no segundo pregão como empresa listada.

O desempenho reforça o entusiasmo dos investidores com a empresa fundada por Elon Musk, que levantou US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial e alcançou uma das maiores avaliações de mercado já registradas para uma companhia de tecnologia.

A valorização também reflete o interesse do mercado por empresas associadas à inteligência artificial, satélites e infraestrutura espacial, áreas consideradas estratégicas para a próxima década.

Continua após a publicidade

Petróleo em queda favorece companhias aéreas

A retração superior a 5% nos preços do petróleo beneficiou setores que dependem intensamente de combustível.

Companhias aéreas e operadoras de cruzeiros registraram fortes ganhos diante da perspectiva de redução de custos operacionais.

Historicamente, quedas expressivas no petróleo costumam favorecer empresas de transporte e turismo, enquanto pressionam produtores de energia.

Foi exatamente o que ocorreu nesta sessão.

Energia fica para trás

Enquanto tecnologia e transporte lideraram os ganhos, o setor de petróleo e gás ficou entre os poucos segmentos em queda.

A perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz reduziu os prêmios de risco embutidos nos preços da commodity, afetando ações de grandes petroleiras americanas.

Mesmo com o recuo desta segunda-feira, analistas observam que os mercados continuam atentos à implementação efetiva do acordo entre Washington e Teerã. Especialistas do setor marítimo alertam que a normalização do tráfego na região pode levar semanas, devido à presença de minas marítimas, congestionamentos de embarcações e desafios logísticos acumulados ao longo dos últimos meses.