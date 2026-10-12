ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Muse Wonder: Meta lança versão mais poderosa de IA e entra na briga com OpenAI

Dona do Facebook anunciou nesta segunda-feira, 11, nova geração mais completa de agentes com foco inicial em desenvolvedores

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 16h59 | Atualizado em 12 out 2026, 17h57
Smartphone preto com tela branca exibindo o logotipo azul M estilizado e o texto Meta Muse em preto, sobre um teclado de notebook escuro com iluminação azul
Meta Muse, a marca dos agentes de IA da Meta (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Muse Wonder: Meta lança versão mais poderosa de IA e entra na briga com OpenAI Priorize VEJA no Google

A Meta anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento de sua nova geração de modelos de inteligência artificial, batizados de Muse Wonder e Muse Wonder Full. Com capacidade mais robusta de geração de conteúdo do que a sua atual ferramenta de IA disponível, o Muse Spark, a nova família “Wonder” do Muse permite à companhia dona do Instagram, WhatsApp e Facebook competir de frente com a OpenAI e a Anthropic, as duas gigantes do setor responsáveis, respectivamente, pelo ChatGPT e o Claude.

O Muse Wonder e o Muse Wonder Full, informou a Meta, foram desenvolvidos “para executar tarefas complexas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal”, de acordo com publicação feita no blog da companhia a respeito dos novos produtos.

O acesso inicial, porém, é restrito a desenvolvedores e usuários de ferramentas específicas. O Muse Wonder está disponível por meio da Meta Model API, interface que permite integrar o modelo a outros aplicativos e serviços, e da ferramenta de programação Muse Code. Já o Muse Wonder Full, versão mais avançada da linha, está disponível apenas para assinantes do Muse Code.

A Meta informou ainda que o Muse Wonder será integrado em breve ao aplicativo Muse, seu assistente de inteligência artificial capaz de executar tarefas em nome do usuário. A novidade chegará primeiro aos assinantes do serviço.

Siga
Publicidade
TAGS:
ChatGPT
Inteligencia Artificial
Meta
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).