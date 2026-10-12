Muse Wonder: Meta lança versão mais poderosa de IA e entra na briga com OpenAI

A Meta anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento de sua nova geração de modelos de inteligência artificial, batizados de Muse Wonder e Muse Wonder Full. Com capacidade mais robusta de geração de conteúdo do que a sua atual ferramenta de IA disponível, o Muse Spark, a nova família “Wonder” do Muse permite à companhia dona do Instagram, WhatsApp e Facebook competir de frente com a OpenAI e a Anthropic, as duas gigantes do setor responsáveis, respectivamente, pelo ChatGPT e o Claude.

O Muse Wonder e o Muse Wonder Full, informou a Meta, foram desenvolvidos “para executar tarefas complexas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal”, de acordo com publicação feita no blog da companhia a respeito dos novos produtos.

O acesso inicial, porém, é restrito a desenvolvedores e usuários de ferramentas específicas. O Muse Wonder está disponível por meio da Meta Model API, interface que permite integrar o modelo a outros aplicativos e serviços, e da ferramenta de programação Muse Code. Já o Muse Wonder Full, versão mais avançada da linha, está disponível apenas para assinantes do Muse Code.

A Meta informou ainda que o Muse Wonder será integrado em breve ao aplicativo Muse, seu assistente de inteligência artificial capaz de executar tarefas em nome do usuário. A novidade chegará primeiro aos assinantes do serviço.