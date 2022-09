Mundo terá boom de milionários nos próximos cinco anos

A crise sanitária causada pela Covid-19 e a guerra no Leste Europeu desencadearam perdas financeiras e acentuaram as desigualdades sociais, ampliando a quantia dos mais ricos e diminuindo a dos mais pobres. Devido ao desbalanceamento causado, a estimativa é que o número de milionários no mundo deve crescer 40% até 2026, de acordo com o Global Wealth Report 2022 do Credit Suisse Group AG divulgado nesta terça-feira, 20.

Atualmente, o número de milionários no mundo – pessoas com pelo menos 1 milhão de dólares em riqueza – é de 62,5 milhões. Nos próximos cinco anos, o mundo deve ter 87,5 milhões de milionários, sendo a maior parte dos Estados Unidos, China e Japão. Dos 87,5 milhões, 27,5 milhões deve ser o total de milionários nos Estados Unidos até 2026, seguido por 12,2 milhões na China e 4,8 milhões no Japão.

A riqueza na China vem crescendo rapidamente e o Credit Suisse acredita que o país asiático deve continuar gerando milionários. “Esperamos que a riqueza das famílias na China continue a alcançar os Estados Unidos, avançando o equivalente a 14 anos nos EUA entre 2021 e 2026”, diz o relatório.

Os números divulgados pelo relatório indicam uma rápida recuperação da fortuna perdida das 500 pessoas mais ricas do mundo no primeiro semestre deste ano, calculada em 1,4 trilhão de dólares. Segundo o levantamento do banco suíço, é estimado que a fortuna dos milionários some 169 trilhões de dólares até 2026.

Nos países emergentes, grupo fortemente impactado pelas condições adversas do cenário macroeconômico e pelas diferenças sociais, também é esperado um crescimento de 10% de milionários nos próximos cinco anos, com índia, Hong Kong e Brasil liderando o ranking. Até 2026, o Brasil deve ter 572 mil milionários, um aumento expressivo contra os 266 mil estimado atualmente.