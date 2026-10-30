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Multiplan desafia retração do setor e acelera vendas em seus shoppings

Enquanto o setor registrou queda nas vendas em julho e agosto, companhia cresceu nos dois meses e chegou a setembro com avanço de 8,1%

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 16h30
shopping multiplan
Multiplan (Multiplan/Divulgação)
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A Multiplan está nadando contra a corrente no mercado brasileiro de shopping centers. Enquanto o setor registrou quedas de 2,5% nas vendas em julho e 1,4% em agosto, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), os empreendimentos da companhia avançaram 4,3% e 5,4%, respectivamente. E o desempenho ganhou ainda mais força em setembro, com crescimento de 8,1%. Os números, divulgados no balanço do terceiro trimestre, mostram uma aceleração do consumo nos shoppings da empresa em um ambiente ainda desafiador para o varejo.

Ao todo, os lojistas dos 20 shopping centers administrados pela Multiplan movimentaram 6,4 bilhões de reais entre julho e setembro, crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2025. As vendas nas mesmas lojas, indicador que desconsidera o efeito das novas operações, avançaram 3,1%. A trajetória positiva contrasta com a fraqueza das vendas observada no conjunto do setor nos dois primeiros meses do trimestre.

O destaque ficou com o MorumbiShopping, em São Paulo, onde as vendas cresceram 23,4%, alcançando 874 milhões de reais. O desempenho foi impulsionado pela expansão inaugurada em março. No Rio de Janeiro, o VillageMall registrou alta de 17,3%, enquanto o Parque Shopping Maceió avançou 11,1%. Os resultados reforçam a estratégia da companhia de investir na modernização e ampliação de seus empreendimentos.

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O movimento também aparece nos indicadores operacionais. A receita de estacionamento cresceu 17,5% no trimestre, chegando a quase 100 milhões de reais. Os aluguéis das mesmas lojas subiram 4,3%, superando em 3,1% o efeito dos reajustes contratuais. A taxa média de ocupação permaneceu elevada, em 96%, enquanto o custo de ocupação dos lojistas recuou para 13% das vendas.

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A companhia aposta na continuidade do desempenho positivo no quarto trimestre, tradicionalmente o mais forte para o comércio. Em novembro, a Multiplan prevê inaugurar uma nova expansão do ParkShopping, em Brasília, com mais de 60 operações e 98% dos espaços já locados. Para o diretor financeiro da empresa, Armando d’Almeida, a chegada de novas marcas e atrações deve contribuir para o movimento de fim de ano. “Tem novas atrações que certamente vão fazer esse período confirmar como o melhor período do ano de vendas”, afirmou o executivo nesta sexta-feira, 30.

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