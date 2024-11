Multinacional brasileira centenária terá uma mulher como presidente pela 1ª vez

A multinacional brasileira Duas Rodas passará a ser comandada por uma mulher em março do ano que vem. Diretora de negócios da empresa, Rosemeri Francener vai substituir Leonardo Fausto Zipf, que ocupou o cargo por 13 anos, e segue como presidente do conselho de administração da companhia.

O processo de sucessão durou três anos. Em quase 100 anos de existência da empresa, é a primeira vez que uma mulher ocupará o cargo de presidente-executiva. Com mais de duas décadas de carreira na Duas Rodas, Rosemeri assume oficialmente em 25 de março de 2025, na assembleia geral de acionistas. Com larga experiência no mercado internacional, desde 2016 ocupa o cargo de diretora de Negócios Internacionais da Duas Rodas.

A Duas Rodas tem sede em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e conta com seis fábricas, três no Brasil, uma no México, uma no Chile e também uma na Colômbia. A empresa emprega cerca de 1.700 pessoas e produz mais de 3 mil itens entre ingredientes e aromas para indústria de alimentos e bebidas.

Fundada em 1925, a empresa vive um bom momento e está expandindo. Neste ano comprou a empresa alemã Tropextrakt, especializada em importar e distribuir extratos botânicos e insumos de frutas. Em 2023, registrou receitas de 1,6 bilhão de reais e até outubro deste ano, apresentou um crescimento consolidado de 17%. Atualmente, opera fábricas e escritórios de inovação em sete países e exporta para mais de 70 mercados nas Américas, Europa, Ásia e Oceania. Nos últimos cinco anos, a companhia apresentou um crescimento médio anual de 15%.

“Assumo com a missão de continuar o trabalho extremamente bem-sucedido realizado até aqui, que permitiu que a empresa se consolidasse como uma das principais multinacionais brasileiras, expandisse sua atuação em mercados importantes e crescesse consistentemente ano após ano.”