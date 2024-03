Mulheres ganham 19% menos que homens, aponta relatório do governo

A equidade salarial entre os gêneros é uma das grandes questões do mercado de trabalho e há um grande degrau no mercado de trabalho brasileiro. O Relatório Nacional de Transparência Salarial, divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo governo federal, apontou que as mulheres no país ganham 19,4% a menos que os homens.

Em cargos de gerência ou diretoria, a diferença é ainda maior: as mulheres recebem 25,2% menos, em média, do que os homens no mesmo cargo. O documento foi produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres, após a sanção da lei de igualdade salarial.

A desigualdade cresce mais aind ana comparação entre mulheres negras, que ganham em média 3.040,89 reais, e homens não negros — cujo salário médio é 27,9% maior, 5.718,40 reais.

Ao todo, 49.587 empresas responderem os questionamentos dos ministérios, somando 17,7 milhões de vínculos empregatícios. O número corresponde a 41,6% do total de vínculos do país, sendo que 33% dos estabelecimentos respondentes estão em São Paulo.

Continua após a publicidade

Lei

As companhias passaram a ser obrigadas a fornecer as informações a partir da Lei de Igualdade Salarial, aprovada em julho do ano passado. O prazo para o envio dos dados era até o dia 8 deste mês.

Além de informar cargos cargos e salários, as empresas precisaram responder sobre estruturas ou ações de apoio a famílias com filhos pequenos. Segundo o relatório, 40% das companhias disseram ter ações que visam oferecer serviço de creche para filhos dos seus empregados e 78% afirmaram não ter licença de paternidade estendida.