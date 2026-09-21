Mulheres avançam em mercado de criptomoedas e mudam perfil dos investidores

A presença das mulheres no mercado de criptomoedas vem crescendo no Brasil e no exterior. Dados da Receita Federal divulgados em 2026, referentes às operações realizadas em 2025, mostram que elas responderam por 30% das operações com criptoativos feitas por pessoas físicas no Brasil.

O percentual representa uma alta relevante em relação a agosto de 2019, quando as mulheres respondiam por somente 11,34% das operações. Em seis anos, a participação feminina cresceu aproximadamente 164%.

Apesar do avanço no número de operações, a participação das mulheres no volume financeiro negociado ainda é menor. Elas responderam por 12,88% do valor total movimentado por pessoas físicas no período, o que indica, segundo especialistas do setor, que elas possuem um perfil de investimento mais cauteloso, com maior preocupação em compreender o funcionamento dos ativos, diversificar a carteira e construir patrimônio de forma gradual.

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No mercado global, estimativas da Triple-A apontam que cerca de 562 milhões de pessoas possuem criptomoedas, o equivalente a aproximadamente 6,8% da população mundial. Desse total, as mulheres representam cerca de 39% dos detentores de criptoativos. Em relação à participação feminina entre usuários de plataformas de criptomoedas, o percentual passou de 12% em 2022 para 19% em 2025.