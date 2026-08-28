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MRS Logística mantém liderança e investe em expansão multimodal

MRS Logística mantém liderança, investe em expansão multimodal e lança MRS Hidrovias para otimizar transporte no Brasil.

Por Tiago Cordeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 05h30
Comboio da empresa: há ainda muito para crescer
Comboio da empresa: há ainda muito para crescer (Lucas Lacaz Ruiz/FOTOARENA/.)
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Pelo segundo ano consecutivo, a MRS Logística lidera o setor de transporte e logística no ranking TOP30 de VEJA NEGÓCIOS. Em 2025, a empresa teve receita líquida de 7,5 bilhões de reais e lucro líquido de 1,5 bilhão de reais, em um exercício marcado também por recordes operacionais. Foram transportadas cerca de 213 milhões de toneladas, 5% acima do volume do ano anterior e o equivalente a cerca de um terço de toda a carga ferroviária movimentada no Brasil. Ao mesmo tempo, os investimentos avançaram 18%, para 3,4 bilhões de reais, impulsionados pela estratégia de transformar a companhia, historicamente associada às ferrovias, em uma provedora de soluções de transporte conjugadas. “Estamos expandindo a nossa influência logística para além dos trilhos e consolidando nossa atuação integrada e multimodal no coração econômico do Brasil, região que concentra cerca de metade do PIB”, afirma Guilherme Segalla de Mello, presidente da MRS Logística, que tem sede no Rio de Janeiro.

O CEO Segalla de Mello: presença no coração econômico do Brasil
O CEO Segalla de Mello: presença no coração econômico do Brasil (Alexandre Carvalho/Divulgação)

A aposta da MRS em uma operação integrada ganha importância diante de um gargalo histórico do país. Em 2025, o custo logístico brasileiro alcançou 15% do PIB, ante 10% em 2014, segundo levantamento feito pelo Instituto de Logística e Supply Chain. Para modernizar a infraestrutura, o Plano de Transporte e Logística 2026, da Confederação Nacional do Transporte, estima serem necessários 2 trilhões de reais em investimentos. Mais da metade seria destinada às ferrovias. Embora sejam mais eficientes no transporte, os trilhos respondem por apenas 21% das cargas movimentadas no Brasil. “Infelizmente, o país está aquém das necessidades de investimento no setor de infraestrutura”, afirma Márcio Sette Fortes, professor de relações internacionais da faculdade Ibmec-­RJ. Segundo ele, ampliar a participação ferroviária reduziria o custo por tonelada e tornaria os produtos nacionais mais competitivos.

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É na integração entre diferentes meios de transporte que a MRS pretende apoiar sua próxima etapa de crescimento. A companhia anunciou a criação da MRS Hidrovias, iniciativa que prevê a construção de um terminal hidroferroviário em Pederneiras, no interior de São Paulo, e a reforma do terminal rodo-hidroviário de São Simão, em Goiás. O projeto vai conectar a Hidrovia Tietê–Paraná à malha ferroviária da empresa e ampliar o escoamento de cargas do Centro-Oeste. Ao combinar os dois modais, a MRS pretende reduzir custos logísticos e impactos ambientais e tornar mais eficiente o transporte entre regiões produtoras e os principais corredores de exportação. “A criação da MRS Hidrovias representa um passo importante para expandirmos a nossa atuação multimodal e atendermos às novas demandas do mercado”, diz Segalla de Mello. Ao unir trilhos e rios, a MRS Logística inaugura um caminho mais curto entre a produção brasileira e seus mercados espalhados pelo mundo.

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

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