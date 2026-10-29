MPT processa Meta em R$ 50 milhões e exige remoção de posts de assédio eleitoral

A onda de ameaças contra trabalhadores após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Justiça.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou nesta quinta-feira, 29, uma ação contra a Meta, proprietária do Instagram, Facebook e Threads, e cobra R$ 50 milhões por danos morais coletivos.

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O órgão acusa a companhia de permitir a circulação de mensagens que incentivam empresários a identificar, constranger e dispensar funcionários por suas escolhas nas urnas.

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O processo busca uma resposta que vai além da exclusão de publicações específicas.

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Os procuradores querem obrigar a empresa a modificar suas políticas de moderação, punir contas reincidentes e impedir que seus sistemas de recomendação favoreçam a disseminação de campanhas de perseguição política.

A iniciativa ocorre quatro dias depois do segundo turno presidencial, realizado em 25 de outubro.

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Desde então, publicações dirigidas a empregadores passaram a recomendar consultas às redes sociais dos funcionários para descobrir seus votos.

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Parte das mensagens defende a demissão de trabalhadores que apoiaram Lula. Outras expõem pessoas publicamente ou comemoram supostas dispensas por razões partidárias.

O alcance dessas manifestações é um dos argumentos apresentados pelo MPT. Segundo o órgão, apenas quatro publicações de uma conta verificada, com 3,8 milhões de seguidores, acumularam mais de 2 milhões de curtidas.

Denúncias de assédio eleitoral disparam após segundo turno

A reação ao resultado das eleições provocou uma concentração de denúncias em poucos dias. Das 3.396 queixas registradas pelo MPT durante o processo eleitoral de 2026, 1.459 chegaram entre a meia-noite de 26 de outubro e o meio-dia desta quinta-feira.

Os números mostram a dimensão das acusações, mas não representam necessariamente 3.396 episódios comprovados.

As denúncias precisam ser analisadas individualmente e podem envolver diferentes formas de constrangimento, desde ameaças de demissão até tentativas de interferir na liberdade política dos empregados.

O crescimento das ocorrências também expõe uma dificuldade para as autoridades: a pressão eleitoral não fica restrita ao espaço físico das empresas.

Mensagens publicadas na internet podem estimular práticas discriminatórias que acabam reproduzidas nas relações de trabalho.

Em agosto, antes mesmo do primeiro turno, o TSE, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral e o MPT firmaram um acordo para reforçar a prevenção e a investigação dessas condutas.

A iniciativa, chamada No meu voto mando eu, prevê campanhas educativas, capacitação e cooperação entre instituições.

MPT quer punir reincidência e mudar regras das redes

Na ação apresentada nesta quinta-feira, os procuradores defendem que a Meta deve adotar medidas concretas contra publicações que estimulem a discriminação de trabalhadores por convicção política.

O pedido de urgência estabelece um prazo de 24 horas para a retirada dos conteúdos identificados como ilegais, com multa de R$ 500 mil por publicação mantida no ar em caso de descumprimento de eventual ordem judicial.

O Ministério Público também pretende que a companhia comunique aos usuários brasileiros sua posição contra ameaças, represálias e punições profissionais motivadas por escolhas eleitorais.

As exigências incluem ainda a notificação dos autores, a suspensão por 30 dias de contas reincidentes e a desativação de perfis que voltem a cometer infrações.

Além dessas providências, a ação solicita uma política permanente de prevenção ao assédio eleitoral, com regras explícitas, reforço da fiscalização em períodos de votação e prestação periódica de informações à Justiça.

Os pedidos ainda precisam ser examinados pelo Judiciário. A indenização de R$ 50 milhões, portanto, não constitui uma condenação já imposta à Meta.

Decisão do STF mudou a responsabilidade das plataformas

Um dos aspectos jurídicos mais relevantes do processo é a discussão sobre a obrigação das redes sociais de agir diante de publicações ilegais.

Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal considerou parcialmente inconstitucional a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet que, como regra, condicionava a responsabilização civil das plataformas ao descumprimento de uma ordem judicial específica.

O tribunal estabeleceu critérios mais amplos para a responsabilização por conteúdos de terceiros, preservando regras próprias para determinadas situações e a aplicação da legislação eleitoral.

O entendimento também prevê deveres de transparência, mecanismos de denúncia e medidas de prevenção.

No processo contra a Meta, a discussão deverá considerar se a empresa tomou providências adequadas diante das publicações denunciadas e em que medida seus mecanismos de distribuição contribuíram para a circulação do material.

Isso não significa que a plataforma tenha obrigação irrestrita de remover qualquer manifestação política. A responsabilização depende do enquadramento jurídico do conteúdo, das circunstâncias e dos critérios estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência.

O que acontece agora

O processo coloca sob avaliação duas questões: a proteção dos trabalhadores contra represálias políticas e os limites da responsabilidade das plataformas pela divulgação de mensagens que incentivam essas práticas.

Caso a Justiça acolha os pedidos de urgência, a Meta poderá ser obrigada a retirar publicações dentro do prazo estabelecido e a implementar medidas adicionais de moderação. A indenização e as obrigações permanentes dependerão do andamento do processo.

Até a publicação da notícia original, a companhia não havia respondido ao pedido de posicionamento.

Para os trabalhadores, o MPT orienta que possíveis vítimas preservem mensagens, capturas de tela, documentos e outros elementos que possam demonstrar ameaças ou discriminação.

As denúncias podem ser encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, que informa preservar a identidade dos denunciantes.