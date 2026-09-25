MP pede um administrador judicial para a Braskem
Ministério Público de SP citou complexidade do caso para pedir um fiscal
O Ministério Público de São Paulo pediu a nomeação de um administrador judicial para acompanhar a recuperação extrajudicial da Braskem, uma medida incomum nesse tipo de processo. Para justificar o pedido, aponta dívidas financeiras superiores a 56 bilhões de reais, a ausência de um plano econômico definitivo e os riscos ligados à reestruturação da subsidiária mexicana da petroquímica.