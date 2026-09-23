MP contra bets acende alerta eleitoral no Planalto

O governo pode anunciar ainda nesta quarta- feira uma medida provisória para endurecer as regras sobre as bets. No Planalto, porém, um dado eleitoral passou a chamar atenção justamente na reta final da elaboração do texto.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada em abril mostrou que 29% dos brasileiros com 16 anos ou mais têm o costume de fazer apostas pela internet. Entre bolsonaristas, o percentual chega a 33%, acima dos 26% registrados entre lulistas. No Sul, região em que a direita tem desempenho eleitoral mais forte, o índice sobe para 37%.

Segundo interlocutores do governo, esse recorte da pesquisa só entrou no radar do Planalto nos últimos dias, quando a MP já estava em fase avançada de discussão.

Continua após a publicidade

Lula reuniu ministros nesta quarta-feira para definir o alcance da medida. Entre os pontos em debate estão novas restrições à publicidade das casas de apostas e um aperto sobre os cassinos virtuais.