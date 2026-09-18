Mota-Engil e Nova Infra avaliam disputa pela Rota 2 de Julho

A portuguesa Mota-Engil, uma das maiores empresas de engenharia e construção da Europa, e a Nova Infra, braço da Novonor (antiga Odebrecht) dedicado a concessões, avaliam disputar a Rota 2 de Julho. O corredor reúne 653 quilômetros das BRs 324 e 116, entre Salvador e a divisa da Bahia com Minas Gerais, e vai a leilão em 18 de dezembro. A gestora Galápagos também aparece entre os interessados no ativo.

A Rota 2 de Julho se conecta à Rota dos Sertões, concessão já administrada em parceria por Mota-Engil, Nova Infra e Galápagos. O novo contrato prevê investimentos de 14,3 bilhões de reais, dos quais 10,5 bilhões serão aplicados nos primeiros oito anos.