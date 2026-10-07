ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Morgan Stanley eleva Brasil para compra e vê Ibovespa em até 250 mil pontos

Banco ainda projeta potencial de alta de 15% a 20% para a Bolsa até o fim de 2026, mas cenário depende de mudança na política fiscal

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 08h03
.
Ibovespa (NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Morgan Stanley eleva Brasil para compra e vê Ibovespa em até 250 mil pontos Priorize VEJA no Google

O Morgan Stanley elevou a recomendação para as ações brasileiras de neutra para “overweight”, classificação que indica uma exposição acima da média e equivale a uma recomendação de compra. Mesmo depois da forte valorização da Bolsa após o primeiro turno das eleições, o banco avalia que ainda existe espaço para o Ibovespa avançar entre 15% e 20% ou mais até o fim deste ano.

Em um cenário mais otimista, a instituição vê o movimento se estendendo em 2027 e o principal índice da B3 alcançando a região dos 250 mil pontos. A projeção, no entanto, está condicionada a mudanças na condução da política fiscal e à redução do prêmio de risco dos ativos brasileiros.

A revisão ocorre depois do primeiro turno das eleições presidenciais e do rali registrado pelo mercado brasileiro na segunda-feira, 5. O Ibovespa avançou 7,7% e encerrou aos 206.911 pontos, novo recorde de fechamento e maior alta diária desde março de 2020.

Na avaliação do Morgan Stanley, o resultado das urnas abriu espaço para o que o banco chama de “Great Rebalancing”, ou grande rebalanceamento da economia e dos mercados brasileiros. A tese considera a possibilidade de uma migração de recursos hoje concentrados em renda fixa e caixa para ações e investimentos, caso haja redução da percepção de risco e do custo de capital no país. A instituição associa esse cenário principalmente à expectativa de uma eventual consolidação fiscal. Com juros mais baixos, o banco avalia que poderia haver tanto uma expansão dos múltiplos das empresas negociadas na Bolsa quanto um novo ciclo de investimentos privados.

Siga
Continua após a publicidade

Quais setores podem se beneficiar

Nesse cenário, o Morgan Stanley vê maior potencial em empresas ligadas aos setores financeiro, de serviços públicos e industrial. O banco também avalia que os benefícios poderiam chegar posteriormente às companhias de consumo, à medida que a melhora das condições financeiras se espalhasse pela economia. A instituição também chama atenção para oportunidades relacionadas a minerais, energia e tecnologia, especialmente diante da possibilidade de o Brasil ampliar sua participação no ciclo global de investimentos em inteligência artificial e infraestrutura digital.

A mudança de avaliação do Morgan Stanley acompanha um movimento de outras instituições internacionais. O J.P. Morgan também elevou recentemente as ações brasileiras de “neutral” para “overweight”, enquanto o Citi aumentou sua exposição ao mercado acionário do país após o primeiro turno.

Continua após a publicidade

Apesar da revisão, o Morgan Stanley ressalta que a projeção não está livre de riscos. O segundo turno das eleições ainda será realizado e as expectativas incorporadas aos preços dependem de como será conduzida a política econômica a partir de 2027.

Para o banco, uma consolidação fiscal é condição fundamental para que o Brasil consiga reduzir de maneira mais permanente seu custo de capital. Sem uma melhora das contas públicas, parte da valorização observada nos ativos após o primeiro turno pode não se sustentar.

Continua após a publicidade

A instituição considera que uma economia mais apoiada em investimentos privados e ganhos de produtividade, em vez de estímulos fiscais e expansão do crédito, poderia reduzir desequilíbrios macroeconômicos e sustentar prêmios de risco menores no longo prazo. É nesse cenário que o Morgan Stanley enxerga espaço para o Ibovespa continuar avançando e, em sua projeção mais otimista, alcançar os 250 mil pontos em 2027.

Publicidade
TAGS:
B3
Bolsa de Valores
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).