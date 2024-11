‘Ministros estão muito conscientes sobre o corte de gastos’, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta quarta-feira, 6, que as reuniões ministeriais para a definição dos cortes de gasto foram concluídas. Agora, Fazenda, Casa Civil e Planejamento irão analisar o cenário e enviar uma “devolutiva” a Lula. O presidente, então, enviará ao Congresso as propostas de ajuste fiscal.

Segundo Haddad, todos os ministros “estão muito conscientes” da necessidade de ajuste fiscal. A equipe econômica estuda cortes em super-salários e também modificações em benefícios sociais e trabalhistas, como o BPC e o seguro-desemprego, o que desagradou algumas alas do governo.

“Acredito que o dia de ontem foi muito bom, penso que concluímos todas as conversas. Vamos dar uma devolutiva para ele (o presidente Lula) assim que ele for informado de que o trabalho da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento está concluído e vamos dar a devolutiva das impressões recebidas”, afirmou o ministro na chegada ao Ministério da Fazenda. Haddad destacou que as conversas terminaram com a conclusão da importância do arcabouço fiscal para a “previsibilidade da sustentabilidade das finanças no médio e longo prazo”.

Segundo Haddad, Lula deve procurar os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para apresentar as medidas antes de levá-las ao Congresso.