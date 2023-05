Em meio a polêmicas, governo vai a encontro com lideranças do agro

Em meio a polêmicas do governo com o setor do agronegócio, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro participará de um encontro com lideranças da bancada ruralista no Lago Sul, em Brasília, nesta terça-feira, 2. Fávaro confirmou a VEJA que participará de um encontro com a Frente Parlamentar da Agricultura (FPA). Ele também participará de sessões na Câmara dos Deputados e no Senado durante a semana.

A relação do governo com alguns representantes do agro estremeceu após um “desconvite” por parte do presidente da Agrishow, Francisco Maturro. O executivo teria sugerido que o ministro trocasse a data de participação para evitar constrangimento em um eventual encontro com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que participou da feira nesta segunda-feira, 1º. O mal-estar causado pelo ‘desconvite’ fez com que a organização cancelasse a cerimônia de abertura da feira. Nesta terça-feira, 2, haverá na Agrishow uma agenda com representantes da FPA estarão no evento. Porém, o ministro não deve ir a Ribeirão Preto, segundo sua assessoria, e participa de um evento diferente em Brasília.

Enquanto a saia-justa da feira e o governo Lula persiste, Bolsonaro compareceu ao evento acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Apesar do cancelamento da cerimônia de abertura — causa do desconforto entre o governo e a organização da feira — o ex-presidente driblou a restrição e discursou para apoiadores.

Bolsonaro criticou as demarcações de terras indígenas por parte do governo Lula e disse que o agronegócio precisa de políticos que não “atrapalhem” os negócios do setor. “Eu estava vendo agora as meias dúzias de homologações de terras indígenas pelo brasil, assinado pelo ‘cidadão’ que está lá no Palácio da Presidência. Por exemplo, uma das reservas indígenas de 31 mil hectares, apenas existe lá nove indígenas algo não está certo. Não é possível 31 mil hectares com nove pessoas”, afirmou.

Cancelamento

Fávaro afirmou na última quarta-feira, 26, que havia recebido uma sugestão do presidente da feira para não comparecer ao evento de abertura, que contaria com a presença de Bolsonaro. O ‘desconvite’ ao ministro abriu uma crise entre o governo e as entidades que organizam a feira, importantes players do agronegócio.

No sábado, a Agrishow confirmou o cancelamento da cerimônia de abertura da 28ª do evento. A feira de tecnologia e negócios para o campo é realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) Associação de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e Sociedade Rural Brasileira (SRB).

Errata: A assessoria do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que ele irá participar de um encontro com a Frente Parlamentar do Agronegócio em Brasília. A agenda do ministro, segundo sua assessoria, não contempla o evento em Ribeirão Preto, na Agrishow, conforme publicado pela reportagem originalmente.