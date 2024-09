Ministério de Minas e Energia estuda volta do horário de verão em meio à crise hídrica

O Ministério de Minas e Energia estuda a volta do horário de verão como uma medida para reduzir os impactos da atual crise hídrica sobre o setor elétrico. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista a jornalistas.

Segundo o ministro, a pasta avalia o retorno do horário de verão para ajudar o setor elétrico a garantir o suprimento de energia no horário de pico, que neste período do ano está entre 18h e 20h. Segundo Silveira, o horário de verão ajuda a impulsionar a economia, além de ajudar o sistema em um “momento realmente crítico” na geração causado pela seca, junto ao forte calor e ao forte consumo de energia no horário de pico.

“É aquele horário que o cidadão vai para casa, liga o ar-condicionado, liga o ventilador. Ele vai tomar banho, vai tomar todo mundo quase que junto, abre a televisão para assistir a um jornal, para poder assistir a um filme, e naquele horário nós temos um grande pico, e é exatamente no momento onde nós estamos perdendo as energias intermitentes”, disse.

Para o ministro, o horário de verão cumpre dois objetivos importantes na gestão do sistema elétrico: garantir a segurança energética e a modicidade tarifária. Ele ressaltou que, qualquer possibilidade que atender a esses dois requisitos, deve ser considerada. A decisão, entretanto, passa pelo crivo político do governo.