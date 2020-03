Ministério da Economia prevê crescimento zero para 2020

O Governo Federal estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ficará praticamente estagnado em 2020, expandindo apenas 0,02%. A revisão foi divulgada nesta sexta-feira, 20, pelo Ministério da Economia. Anteriormente, a estimativa do governo é que a expansão da economia fosse de 2,1%. O avanço da epidemia de Covid-19 no Brasil, com a restrição de atividades em diversas cidades do país afeta a economia. Para enfrentar a crise do coronavírus, o governo decretou estado de calamidade pública.

