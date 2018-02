Microsoft testa app que transfere fotos do celular para o PC

A Microsoft vai lançar um aplicativo que facilita a transferência de fotos e vídeos do celular para o computador. O Photos Companion acaba com a necessidade de conectar o cabo USB em ambos os equipamentos e habilita um QR code na tela do computador para ser lido com o smartphone – disponibilizando todas as mídias para transferência por wifi.

O aplicativo funcionará apenas para os que possuem a versão atualizada do Windows 10, mas já é possível testar o recurso. Para liberar a opção o usuário precisa acessar o aplicativo Fotos no computador, clicar em ‘configurações’ e ativar ‘prévia’. Em seguida, dentro da guia ‘importar’, selecionar a opção “do celular via wifi”.

Para que o recurso funcione, o computador e o smartphone precisam estar conectados na mesma rede wifi. O aplicativo estará disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.

O novo aplicativo da Microsoft desempenha função similar ao Google Fotos, que, ao ser habilitado no smartphone, faz backup automaticamente das fotos e vídeos do usuário.