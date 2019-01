Microfranquias atraem jovem empreendedor; veja opções a partir de R$ 4.400

Dificuldade para entrar no mercado de trabalho, busca por uma rotina com mais liberdade, vontade de empreender. São muitos os motivos que têm levado jovens a investir em microfranquias, aquelas com investimento inicial mais baixo. Segundo estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a maioria dos donos deste tipo de negócio tem entre 26 e 35 anos.

“São três elementos principais que caracterizam uma franquia: licença de uso da marca, transferência de método de trabalho para manter um padrão e suporte para gestão”, explica Eliane Bernardino, presidente da ABF-Rio.

Essas são as principais vantagens do modelo, já que o investidor entra em um negócio com uma marca conhecida e tem ajuda de alguém experiente para administrar a empresa. Por outro lado, não é todo mundo que se dá bem no sistema de franchising. “Quem é muito independente, criativo e inovador pode ficar insatisfeito com esse modelo de trabalho, que tem regras de padronização”, diz Elaine.

A maioria das franquias com investimento inicial baixo são na área de prestação de serviços, em que o próprio franqueado é o prestador e pode administrar a empresa de casa, ou negócios pequenos, como quiosques, segundo o consultor especializado em franquias Luis Stockler, da BaStockler consultoria.

Ele diz que é importante escolher um ramo com o qual tenha afinidade. “Geralmente, quem busca as microfranquias está numa situação fragilizada, de desemprego, com pouco capital. A maioria está comprando um emprego, não está empreendendo porque gosta. O ideal é que a pessoa tenha a franquia como um projeto de vida porque vai ter que se dedicar muito.”

Outras dicas do consultor são observar o suporte oferecido pela franqueadora, comparar diferentes marcas e não ter pressa para escolher. “Não se deixe cair em papo de vendedor.

Muita gente toma uma decisão impulsiva e acaba perdendo o único capital que tem.”

A presidente da ABF-Rio recomenda estudar o mercado de atuação, conversar com outros franqueados, manter uma reserva de dinheiro e estudar a fundo o negócio, analisando a Circular de Oferta de Franquia, documento que deve conter todas as informações da marca.

“É importante avaliar muito bem os números, conhecer todos os custos fixos e variáveis, saber qual é a dedicação necessária para atingir o faturamento informado e examinar também o contrato, conhecer as obrigações”, diz ela.

Veja abaixo uma lista com 30 franquias com investimento inicial até R$ 70 mil:

1. Ahoba Viagens – agência de turismo online

– investimento inicial: a partir de 4.400 reais (inclui taxa de franquia, o franqueado trabalha em casa)

– faturamento médio mensal: 30 mil reais

– lucro: 2.000 reais

– retorno do investimento: 3 a 12 meses

2. Paper Pão – propaganda em sacos de pão

– investimento inicial: a partir de 6.200 reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento mensal: 8.000 a 15 mil reais

– lucro: até 42% do faturamento

– retorno do investimento: 6 a 18 meses

3. Ceofood – aplicativo de delivery de comida para interior e periferia

– investimento inicial: a partir de 7.000 reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 4.500 reais

– lucro: 50% do faturamento

– retorno do investimento: 6 a 12 meses

4. Acqio – meios de pagamentos eletrônicos

– investimento inicial: a partir de 7.900 reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 3.500 reais

– lucro médio mensal: 3.000 reais

– retorno do investimento: 6 a 12 meses

5. Renove Já – reformas e manutenção

– investimento inicial: a partir de 10 mil reais (inclui taxa de franquia, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 20 mil a 25 mil reais

– lucro: 30% do faturamento

– retorno do investimento: a partir de 8 meses

6. Little Kickers – aulas de inglês e futebol simultâneas para crianças

– investimento inicial: a partir de 14,3 mil reais (inclui taxa de franquia e materiais para operação, que é feita em parceria com escolas, condomínios, empresas e clubes)

– faturamento médio mensal: 17 mil reais

– lucro: 40% a 50% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 18 meses

7. Rede Vistorias – vistoria profissional de imóveis

– investimento inicial: a partir de 15 mil reais (inclui taxa de franquia, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento mensal: 4.000 a 8.000 reais

– lucro: 85% do faturamento

– retorno do investimento: 8 meses

8. TFlow – vestuário e acessórios masculinos

– investimento inicial: a partir de 15 mil reais para venda direta (inclui taxa de franquia, estoque inicial e sistema para operação)

– faturamento mensal: até 20 mil reais

– lucro: 40% do faturamento

– retorno do investimento: a partir de 3 meses

9. IEV – Instituto de Especialização em Vendas – venda de cursos para empresas

– investimento inicial: a partir de 17 mil reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 60 mil reais

– lucro médio mensal: 15% do faturamento

– retorno do investimento: a partir de 4 meses

10. Mania de Passar – serviço de passar roupa com sistema leva e traz

– investimento inicial: a partir de 17,3 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 5.000 reais

– lucro: 50% a 70% do faturamento

– retorno do investimento: 12 meses

11. Mr. Kids – vending machine de brinquedos

– investimento inicial: a partir de 18,7 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento mensal: 1.800 a 30 mil reais

– lucro: 35% a 40% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 18 meses

12. Jan-Pro – limpeza comercial

– investimento inicial: a partir de 20 mil reais (inclui taxa de franquia, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento mensal: 25 mil a 45 mil reais

– lucro: 15% a 30% do faturamento

– retorno do investimento: 8 a 12 meses

13. The Kids Club – inglês para crianças

– investimento inicial: a partir de 22,5 mil reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o franqueado pode trabalhar em casa e o professor dá aulas em escolas que terceirizam o ensino do idioma)

– faturamento médio mensal: 7.500 reais

– lucro: de 45% a 70% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 24 meses

14. Seguralta – corretora de seguros

– investimento inicial: a partir de 25 mil reais (inclui taxa de franquia, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 50 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 24 meses

15. Sigbol Fashion – cursos de moda

– investimento inicial: a partir de 26 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 13 mil reais

– lucro médio mensal: 33% do faturamento

– retorno do investimento: a partir de 7 meses

16. Protect Soluções – seguros e sistemas de gestão para pequenas empresas

– investimento inicial a partir de 28 mil reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 8 mil reais

– lucro médio mensal: 60% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 18 meses

17. CI Intercâmbio e Viagem

– investimento inicial: a partir de 30 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 5.000 reais

– retorno do investimento: 6 a 12 meses

18. Hashtec – reparo de celulares e venda de acessórios

– investimento inicial: a partir de 30 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento mensal: 60 mil a 80 mil reais

– lucro: 10 mil a 20 mil reais

– retorno do investimento: 8 a 13 meses

19. Dr. Infiltração – tratamento de problemas de infiltração

– investimento inicial: a partir de 35 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 25 mil reais

– lucro: 40% do faturamento

– retorno do investimento: 6 a 12 meses

20. Chocolateria Brasileira – chocolates finos

– investimento inicial: a partir de 38 mil reais para quiosque sem cafeteria (inclui custos de instalação e taxa de franquia)

– faturamento médio mensal: 27 mil reais

– lucro: 15% do faturamento

– retorno do investimento: 14 a 24 meses

21. Mary Help – serviço de limpeza

-investimento inicial: a partir de 40 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 60 mil reais

– lucro: 15% a 25% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 14 meses

22. Lava e Leva – lavanderia a preço fixo

– investimento inicial: a partir de 45 mil reais (inclui custos de instalação e taxa de franquia)

– faturamento médio mensal: 18 mil reais

– lucro médio mensal: não divulgado

– retorno do investimento: 6 a 12 meses

23. Master House Manutenção e Reformas

– investimento inicial: a partir de 53 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 80 mil reais

– lucro: 25% a 35% do faturamento

– retorno do investimento: 10 a 14 meses

24. Maria Brasileira – serviços domésticos

– investimento inicial: a partir de 57 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 50 mil reais

– lucro: 20% do faturamento

– retorno do investimento: 14 meses

25. Laundromat – lavanderia de autoatendimento

– investimento inicial: a partir de 60 mil reais (inclui custos de instalação com as máquinas em comodato, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento mensal: 15 mil a 20 mil reais

– lucro: 35% a 45% do faturamento

– retorno do investimento: 24 a 36 meses

26. Vazoli – serviços financeiros

– investimento inicial: a partir de 60 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento mensal: 150 mil a 200 mil reais

– lucro médio mensal: 10% do faturamento

– retorno do investimento: 8 a 15 meses

27. Trust Intercâmbio e Turismo

– investimento inicial: a partir de 65 mil reais para loja (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 125 mil reais

– lucro: 12% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 48 meses

28. Tratabem – manutenção de piscinas

– investimento inicial: a partir de 65,6 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento mensal: 15 mil a 30 mil reais

– lucro: não divulgado

– retorno do investimento: 12 a 18 meses

29. Airomas – marketing olfativo

– investimento inicial: a partir de 70 mil reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 18 mil reais

– lucro médio mensal: 50% do faturamento

– retorno do investimento: em 17 meses, em média

30. SuperSeg Brasil – sistemas de segurança eletrônica

– investimento inicial: a partir de 70 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 46 mil reais

– lucro: 20% a 25% do faturamento

– retorno do investimento: 18 meses