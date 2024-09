Metrô de SP completa 50 anos com 5 milhões de transações financeiras por mês

Neste sábado, 14, o primeiro metrô do Brasil completou 50 anos. No ano de 1974, um de seus trens fazia a sua primeira viagem, que partia da então linha Norte-Sul — atual linha 1-Azul — passando por sete estações entre Jabaquara e Vila Mariana, percorrendo um trajeto de 7 km. A partir do dia do início de seu funcionamento, o transporte subterrâneo mostrou uma constante evolução tecnológica e números expressivos em relação ao mercado.

Desde 2016, funcionam nas estações de metrô de São Paulo os parques de autoatendimento, onde as pessoas podem comprar passagens, carregar seus bilhetes ou verificar seu saldo de forma digital. A empresa contratada para desenvolver esse projeto na cidade foi a Autopass, focada em mobilidade e bilhetagem eletrônica, em parceria com os terminais da Imply Tecnologia, companhia brasileira especializada em tecnologia. Com começo em 2021, 140 terminais de autoatendimento produzidos pela Imply foram instalados em novos pontos de São Paulo.

Em média, 5 milhões de transações são processadas por mês, movimentando em torno de 70 milhões de reais. O CEO da Imply Tironi Paz Ortiz afirma que os terminais da empresa auxiliam na infraestrutura de mobilidade da cidade de São Paulo, que é uma das maiores e mais movimentadas do globo. “Os equipamentos de ponta são personalizados para atender às necessidades específicas dos usuários. Trabalhamos para garantir que nossas soluções proporcionem experiências mais eficientes e práticas para facilitar o dia a dia de todos”, reforça.

Os totens estão distribuídos não somente nas estações de metrô da capital paulista, mas também nas de trem (CPTM) e ônibus (EMTU). Neste ano, os usuários começaram a fazer a emissão de bilhetes com QR Code ou realizar a recarga de cartões com possibilidade de pagamentos em dinheiro ou cartões de débito e crédito, bem como a transação via PIX.