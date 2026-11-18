Metade dos imóveis anunciados para locação pelo QuintoAndar em São Paulo é alugada no mesmo dia em que o anúncio é publicado, segundo um estudo conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O levantamento, que analisou mais de 9,3 milhões de anúncios imobiliários, constatou que propriedades oferecidas pela plataforma permanecem menos tempo no mercado do que imóveis semelhantes anunciados por concorrentes nas três capitais pesquisadas: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Na capital paulista, um imóvel fica anunciado para aluguel por quatro dias, em média, no QuintoAndar, ante onze dias nas plataformas concorrentes. No Rio de Janeiro, a diferença é de sete para 21 dias. Em Belo Horizonte, de oito para 24 dias. A pesquisa considerou imóveis com características semelhantes para reduzir distorções decorrentes de localização, metragem, preço e infraestrutura dos bairros.

A vantagem também aparece no mercado de compra e venda. Em São Paulo, o tempo médio de anúncio dos imóveis do QuintoAndar é de 23 dias, contra 33 dias na concorrência. No Rio, são 21 dias, ante 29 dias, enquanto em Belo Horizonte o período é de 23 dias, contra 28. Segundo o levantamento, a velocidade de venda da plataforma cresceu em relação à concorrência nos últimos anos.

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O estudo foi encomendado pelo Grupo QuintoAndar e realizado por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. A metodologia combinou o pareamento de imóveis com características equivalentes e modelos estatísticos para estimar o tempo de permanência dos anúncios no mercado. Para Renan Almeida, coordenador do Núcleo de Real Estate da universidade e um dos autores, os resultados sugerem que processos digitais, padronização contratual e maior exposição dos imóveis ajudam a reduzir o tempo necessário para concluir as transações.

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A vice-presidente de Operações do QuintoAndar, Camila Cardoso, afirma que a redução do período em que um imóvel permanece vazio representa um ganho financeiro direto para os proprietários. A empresa atribui os resultados à combinação de inteligência de dados, digitalização dos contratos e proteção financeira nas operações. O levantamento, porém, mede a associação entre a plataforma utilizada e a velocidade das transações, não permitindo atribuir isoladamente toda a diferença observada à tecnologia empregada pela companhia.