Mercado vê PIB crescente e pressão maior de inflação e juros

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central revisaram, pela 12ª semana consecutiva, a estimativa de recuperação da economia brasileira. Com o avanço a vacinação, os economistas projetam que o PIB chegue a 5,26% no ano, após a recessão do ano passado, causada pelo impacto da Covid-19. No Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 12, os analistas continuam a projetar pressões crescentes na inflação, bem como alta na taxa básica de juros, a Selic, como consequência do IPCA mais alto.

No relatório, o mercado elevou de 6,07% para 6,11% a projeção para a inflação no ano, sendo a 14ª semana consecutiva que o indicador é revisto para cima. Vale lembrar que o centro da meta de inflação para este ano é de 3,75%, com tolerância até 5,25%. Com as seguidas altas, nesta semana, o mercado também passou a projetar uma Selic maior. Na mediana do Focus, a Selic deve chegar a 6,63% ao ano ao fim de 2021, acima dos 6,50% projetados na semana passada. A taxa de juros, que iniciou o ano em 2%, está em 4,25%. A próxima reunião do Copom ocorre em 2 e 3 de agosto.

As três altas seguidas do Comitê de Política Monetária (Copom) na taxa básica passaram a ocorrer quando a inflação — que era classificada como temporária pelo Banco Central em 2020 — não cedeu. Se no ano passado, o vilão era o preço dos alimentos, neste ano, mais itens passaram a pressionar o bolso das famílias e das empresas. Os combustíveis dispararam no primeiro trimestre e, a partir de maio, a energia elétrica é a preocupação. Segundo o IBGE, no acumulado de doze meses até junho, o IPCA bateu 8,35%, maior alta desde 2016.

Para 2022, o mercado projeta alta de 3,75%, ligeiramente maior que na semana anterior, de 3,77%, mas acima do centro da meta de 3,50% para o próximo ano. Já a Selic, de acordo com os analistas consultados pelo BC, deve fechar 2022 em 7% ao ano.

Recuperação da economia

O mercado continua a projetar crescimento da economia neste ano. Nesta semana, os analistas consultados pelo Focus preveem o PIB em 5,26%, bem acima dos 3,14% previstos no fim de março.

Com o bom desempenho da economia registrado no primeiro trimestre do ano, o mercado vem paulatinamente subindo as projeções. Era esperado um choque maior no início do ano, devido à aceleração da nova onda de Covid-19 no país, porém, a economia cresceu 1,2% no período, de acordo com o IBGE.

Baseado principalmente nas exportações de commodities para a China e para os Estados Unidos, o crescimento do PIB brasileiro mostra que estruturar a economia sobre a venda de produtos primários de origem vegetal e mineral, como soja e minério de ferro, serviu para o país na atual crise. Apesar de ter cedido nas últimas semanas, a cotação do dólar em patamares altos contribui com este crescimento por beneficiar a balança comercial brasileira.