Mercado sobe projeções de inflação, PIB e dólar para 2024 e 2025

Mais uma vez, os analistas de mercado consultados pelo Banco Central revisaram para cima a maioria das estimativas para a economia neste e nos próximos anos. Os economistas estimam que a inflação de 2024 medida pelo IPCA fique em 4,89%, ante 4,84% na semana passada. Para 2025, a projeção também subiu mais um pouco e agora é de IPCA a 4,60%, alta de 0,01%, na comparação com o último Boletim Focus. Nesta semana, analistas mantiveram a previsão de IPCA a 4% em 2026 e subiram a projeção de 2027 que foi 3,58% para 3,66%.

Na tentativa de reancorar as expectativas de inflação e trazer a o IPCA para intervalo da meta – de 3%, com teto em 4,5% – o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou um novo aumento na taxa de juros na última reunião do ano. A alta de de 1 ponto veio com guidance de mais duas altas na mesma magnitude nas duas próximas reuniões, o que vai levar a Selic a 14,25%. Dessa forma, a política contracionista, iniciada em setembro, deve se prolongar, caso o cenário projetado pelo BC se confirme.

Em relação ao PIB, os analistas de mercado revisaram a estimativa de 3,39% para 3,42% em 2024. A economia em alta pressiona, em especial, a inflação de serviços, puxando as projeções do índice para cima. Para 2025, a expectativa é de avanço de 2,01%, acima dos 2,00% projetados na semana passada.

Para o câmbio, o mercado estima que o dólar encerre o ano em R$ 5,99 reais, acima dos R$ 5,95 projetados na semana passada. Já no próximo ano, a revisão foi de R$ 5,77 para R$ 5,85. O dólar em alta reflete as preocupações fiscais e também o cenário externo de conflitos geopolíticos e com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

