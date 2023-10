Mercado sobe projeção do câmbio para este ano e de inflação para 2024

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central mantiveram estáveis as projeções para a inflação e o crescimento da economia neste ano. De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 9 de outubro, o PIB deve variar 2,92% neste ano, enquanto a estimativa do IPCA é de 4,86%. Os analistas, no entanto, atualizaram a a projeção para o câmbio neste ano. Segundo o relatório, o dólar comercial deve encerrar o ano negociado a 5 reais.

A estimativa é 5 centavos maior que na semana passada, prevista em 4,95 reais, mas maior do que a cotação da última sexta-feira, e 5,16 reais. No mês, a moeda americana se valorizou 2,6%. O motivo para a desvalorização do real frente ao dólar tem relação direta com a economia americana. A valorização é reflexo das inquietações acerca da estabilidade econômica dos Estados Unidos, conduzindo investidores a optarem por títulos considerados mais seguros. Os Treasuries, títulos da dívida do governo americano, de 10 anos, por exemplo, alcançaram níveis que não eram vistos desde 2007, antes da eclosão da crise financeira global. Além disso, indicadores da economia americana aquecida — como os dados de mercado de trabalho — indicam que o Federal Reserve (Fed), não deve iniciar o corte de juros tão cedo, tendo efeito na cotação do dólar.

O câmbio têm efeito na inflação no Brasil, já que as commodities, como combustíveis e alimentação, são negociadas em dólar. Para 2024, o mercado voltou a revisar para cima a projeção do IPCA. Os analistas estimam que a inflação deva encerrar o próximo ano em 3,88%, ligeiramente acima dos 3,87% da semana passada. A previsão para o IPCA de 2024 está acima do centro da meta, de 3% para 2024, mas dentro do teto, que vai até 4,5%.