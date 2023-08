Mercado revisa projeção do PIB para cima e estaciona a de inflação

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central revisaram ligeiramente para cima a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. De acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 14, a economia brasileira deve avançar 2,29%, acima dos 2,26% da semana anterior. Já a projeção para a inflação ficou estacionada, em 4,84%. O patamar está acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,75% para este ano, sendo o centro da meta em 3,25%.

Na última sexta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a inflação de julho. O índice de 0,12% representa uma ligeira alta em relação à deflação medida em junho (de – 0,008%) e foi a primeira vez m seis meses que houve aceleração da inflação mensal. Apesar da alta, o mercado financeiro viu uma composição melhor da inflação, com redução no preço de serviços subjacentes e uma pressão vinda de itens mais sazonais, como os combustíveis. Essa composição não deve alterar o movimento do Banco Central em reduzir os juros. No Focus, os analistas mantiveram a projeção de 11,75% ao fim do ano, correspondente a meio ponto percentual de redução nas próximas três reuniões deste ano.

Para 2024, os analistas revisaram o IPCA ligeiramente para baixo, de 3,88% para 3,86% — acima do centro da meta, de 3%, mas dentro do teto, de 4,5%. Para a Selic, os analistas mantiveram a projeção de 9% ao ano ao final de 2024, indicando a continuidade do processo de redução da taxa básica de juros, que hoje está em 13,25%.

