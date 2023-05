Mercado projeta inflação crescente antes de reunião do Copom

Analistas financeiros consultados pelo Banco Central voltaram a projetar alta na inflação para este ano. Segundo dados do Boletim Focus, divulgados nesta terça-feira, 2, o IPCA deve fechar o ano em 6,05%, acima dos 6,04% previstos na semana passada. Esta é a quinta semana consecutiva que a projeção sobe, mostrando que a pressão inflacionária não ficou para trás e é um elemento no radar do BC para a decisão da taxa de juros. As estimativas para 2024, 2025 e 2026 foram mantidas.

O Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne nessa terça e na quarta-feira para decidir sobre os caminhos da política monetária. Enquanto as projeções de inflação pressionam de um lado, as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) puxam de outro. O governo federal classifica o patamar atual da Selic, em 13,75%, como um dos problemas do país. A expectativa do governo Lula é que, após o envio do arcabouço fiscal, o BC faça alguma sinalização para a redução da taxa, porém a inflação pressionada põe em dúvida os próximos passos da autoridade monetária.

A previsão para a Selic continua em 12,5%. A de 2024 foi mantida em 10% pela 11ª semana seguida e a de 2025 está 9% há doze semanas. Para o PIB, a estimativa para 2023 subiu de 0,96% para 1% na semana. A projeção para 2024 foi mantida em +1,41% e a de 2026 continuou em 1,8%, enquanto a estimativa para 2025 subiu de 1,7% para 1,8%.