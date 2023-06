Mercado passa a projetar PIB acima dos 2% e inflação mais perto do teto

O bom momento da economia brasileira se reflete nas melhorias das projeções de mercado. Segundo o Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 19, a economia brasileira deverá avançar 2,14% no ano. Esta é a sexta semana consecutiva de alta. Na semana passada, os analistas consultados pelo Banco Central estimavam o PIB a 1,84% e, há um mês, a previsão era quase 1 ponto menor, em 1,20%.

As melhorias nas projeções ocorreram após o resultado positivo do PIB no primeiro tri, após avanço de 1,9% sustentado pelo agronegócio. Em abril, o Índice de Atividade Econômica, do BC, veio melhor que as projeções, com um avanço de 0,56%.

Enquanto o PIB sobe, as perspectivas para a inflação, caem. Segundo os analistas consultados pelo BC, o IPCA encerrará o ano em 5,12%, abaixo dos 5,42% da semana passada e próximo do teto da meta, de 4,75%.

Com a inflação se aproximando do centro meta, os analistas preveem um corte maior na taxa de juros até o fim do ano. Segundo o Focus, os analistas esperam que a taxa Selic encerre o ano em 12,25%, abaixo dos 12,5% projetados na semana passada.

Atualmente, a Selic está em 13,75% e o Comitê de Política Monetária, Copom, se reúne essa semana para decidir sobre a taxa.