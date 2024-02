Mercado mantêm projeção para inflação e Selic após reunião do Copom

Analistas do mercado financeiro mantiveram as projeções dos principais indicadores econômicos brasileiros no Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, 6.

A estimativa para a inflação deste ano é de 3,81%, a mesma da semana passada, interrompendo uma sequência de três revisões consecutivas para baixo. A inflação projetada segue acima do centro da meta, de 3% para este ano, mas dentro do teto, de 4,5% ao final de 2024. A previsão para os próximos três anos também seguiu a mesma: 3,5% para 2025, 2026 e 2027.

A taxa básica de juros, a Selic, continuou com a projeção de 9% ao fim de 2024, indicando que os economistas enxergam espaços para mais cortes nos juros. Na ata da última reunião, o Copom sinalizou “mais cortes” da mesma magnitude nas próximas reuniões.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a projeção foi mantida mantida em 1,6% (2024) e 2% (2025, 2026 e 2027).