Mercado mantém projeção de inflação e juros estáveis pós-Copom

Analistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, em 11,75% ao final de 2023, 13ª semana consecutiva de estabilidade. As projeções são do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 6, pelo Banco Central.

Para 2024, os analistas mantiveram a projeção em 9,25%. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual e indicou mais cortes da mesma magnitude para as próximas reuniões. A Selic hoje está em 12,25% ao ano. O BC, no entanto, alertou para possíveis impactos na meta fiscal podem ter no ritmo das decisões da política monetária. O governo Lula discute alterar a meta fiscal, de déficit zero para meio ponto de déficit no próximo ano, o que desagrada o mercado e também o Ministério da Fazenda, que sinaliza a manutenção da meta.

Inflação

O corte da Selic teve o processo de redução da inflação como seu principal argumento. Para este ano, os analistas consultados pelo Focus mantiveram a projeção para a inflação neste ano para 4,63%, dentro do teto da meta para este ano, que vai até 4,75%.

Em 12 meses até setembro, o IPCA, índice oficial de inflação do país, está em 5,19%, acima da meta. Nesta semana, o IBGE divulga o resultado de outubro da inflação. Para 2024, os analistas revisaram ligeiramente para cima a projeção do IPCA, de 3,9% para 3,91%. O centro da meta no próximo ano é de 3%, com tolerância para até 4%.