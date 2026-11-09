Mercado eleva projeção para a Selic após decisão do Banco Central

Os analistas do mercado financeiro elevaram suas projeções para a taxa básica de juros da economia, a Selic, mostra boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 9. As projeções do Focus foram de uma taxa básica de juros da economia em 13,5% ao fim de 2026 para 13,75% ao término desse ano.

Para os próximos anos, as expectativas para a Selic seguem em 12,5% em 2027, 11% em 2028 e 10,25% em 2029. A mudança para a perspectiva de Selic neste ano acontece dias após o Banco Central manter a taxa em 13,75% ao ano e intimar o governo Lula para aplicar uma política fiscal que ajude a ancorar as expectativas do mercado financeiro.

Essa desancorarem atual tem gerado uma expectativa de inflação de 5,22% para o acumulado de 2026, acima do teto da meta de 4,5%.

As estimativas para o crescimento econômico foi de 1,76% da semana passada para 1,75%. As estimativas para o dólar também subiram, com investidores precificando a moeda de 5,34 reais da semana anterior para 5,35 reais nesta semana.